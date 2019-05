Slavia dostane trofej, Bohemians potřebují bod. A dva hrají o Evropu

V pražských Vršovicích se hraje v sobotu i v neděli.

Bohemians potřebují v posledním utkání ve skupině o záchranu v Ďolíčku proti Opavě, která už je zachráněná, získat alespoň bod. Slavia si o den později a o dvě tramvajové zastávky dál užije oslavy.

Navíc při derby s třetí Spartou - rival z Letné ztrácí na slávisty v tabulce propastných 14 bodů.



Slavia - Sparta neděle 15.00, rozhodčí Berka, skupina o titul Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Zmrhal - Škoda. Sparta: Heča - Zahustel, Radakovič, Štetina, Hanousek - Karlsson, Hašek, Kanga, Frýdek, Hložek - Tetteh.

Pokud Sparta v nedělním derby prohraje, zakončí sezonu s druhým nejvyšším bodovým odstupem na mistra vůbec. V roce 1996 ztratila rovněž na Slavii 21 bodů.

„Přijedeme a Slavia bude slavit titul, což není ideální, ale o motivaci nouze nebude. Je to pořád derby a to se hraje vždy naplno, chceme uspět,“ prohlásil Michal Horňák.

Jako dočasný trenér se v neděli se Spartou rozloučí, nahradit by ho měl Václav Jílek z Olomouce.

Slavia před týdnem v neděli remízou v Ostravě (0:0) stvrdila zisk mistrovského titulu, o tři dny později přidala v Olomouci proti stejnému soupeři (2:0) i triumf v českém poháru. Double mají slávisté poprvé od války - po 77 letech.



„Věřím, že sezonu završíme výborným výkonem a výborným výsledkem i proti Spartě. Pořád je to derby a to prostě musíme vyhrát,“ uvedl Jaroslav Köstl, slávistický asistent.



Derby se hraje na jaře už potřetí: v základní části skončilo nerozhodně 1:1, později v semifinále poháru Slavia zvítězila jednoznačně 3:0.

Po utkání budou oslavy mistrovského titulu i s fanoušky pokračovat přímo na stadionu.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava neděle 15.00, rozhodčí Nenadál, skupina o titul Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Kovařík - Petržela, Hrošovský, Kayamba, Kopic - Bakoš - Beauguel. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Jánoš, Holzer - Kuzmanovič.

Baník sice šestkrát v řadě nevstřelil gól, přesto má blízko do kvalifikace o Evropskou ligu.

Pokud v Plzni získá stejný počet bodů jako Liberec v Jablonci, zůstane na pátém místě a utká se doma s vítězem prostřední skupiny o Evropu, kterým bude Zlín, nebo Mladá Boleslav.

Baník bude v případě bodové rovnosti po posledním kole nadstavby před Libercem díky lepšímu postavení po základní části.

„Budeme se poctivě připravovat, abychom v Plzni uspěli a zůstali na pátém místě. Musíme se vydat, vyždímat,“ nabádá Bohumil Páník, ostravský trenér.

„Baník určitě ví, o co hraje. Věděl to i v poháru a bude to vědět i s Plzní. Z tohoto pohledu nás nečeká vůbec jednoduchý zápas,“ poznamenal Pavel Vrba.



Jablonec - Slovan Liberec neděle 15.00, rozhodčí Pechanec, skupina o titul Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Kubista, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávík, Považanec, Jovovič - Doležal. Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Sýkora, Pešek - Kozák.

Oba předchozí podještědské souboje v aktuálním ročníku skončily bez branek.

Jablonci o nic nejde, v lize skončí čtvrtý a v létě bude hrát 2. předkolo Evropské ligy. Liberec potřebuje získat víc bodů, než Baník v souběžně hraném duelu v Plzni, aby skončil pátý a utkal se o Evropu s vítězem prostřední skupiny.

„Pro nás bude nejpodstatnější v Jablonci dobře zahrát. Nezajímá mě výsledek Baníku, osobně ani jeho utkání v Plzni nebudu průběžně sledovat,“ poznamenal liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Slovan v nadstavbě remizoval se Slavií, neuspěl na Spartě i s Plzní a zvítězil v Ostravě. Také Jablonec porazil Baník, ale potom už jen prohrával. Jistotu účasti v Evropské lize dostal díky slávistickému triumfu v českém poháru.

„Ale nechceme z ničeho ustupovat nebo se nějak šetřit. Máme před sebou derby a nepodceníme ho. Na Liberec půjdeme v plné síle,“ slíbil trenér Petr Rada.

Bohemians - Opava sobota 17.00, rozhodčí Franěk, skupina o záchranu Předpokládané sestavy

Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Bartek - Vacek, Nečas, Vaníček. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Jursa, Janetzký - Bernadina.

Bohemians díky vydřenému vítězství v Karviné opustili před posledním kolem barážové pozice a k záchraně jim v závěru nadstavby stačí bodovat s Opavou.

Ta má klid už týden, doma porazila Příbram a nejvyšší soutěž bude hrát i v příští sezoně.

„Pevně doufám, že ji napodobíme, že vyhrajeme. Naši fanoušci si zaslouží, aby se na Bohemce hrála liga,“ uvedl domácí útočník Jakub Nečas.

„Sezona se nám nepovedla a uděláme všechno pro vítězství, abychom fanouškům udělali alespoň malou radost a rozloučili se doma výhrou. I když tenhle ročník nebyl dobrý, tak za ní chceme udělat hezkou tečku,“ dodal.



Bohemians v celé sezoně před domácími fanoušky zvítězili jen ve dvou zápasech. Konkrétně s Opavou v Ďolíčku na jaře remizovali 0:0.

Příbram - Dukla sobota 17.00, rozhodčí Zelinka, skupina o záchranu Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Květ, Soldát - Fantiš, Matoušek, Rezek - Polidar. Dukla: Rada - Douděra, Ďurica, Ostojič - Doumbia, Tetour, Holík, Miloševič - Koval, Holenda, Hadaščok.

Na případné zaváhání Bohemians čeká Příbram, která by se při vítězství Opavy ještě mohla vyhnout baráži. Svůj zápas s Duklou by však samozřejmě musela vyhrát.

„Šance jsou furt otevřené, ještě se to neodehrálo. Ve fotbale se může stát cokoli. My samozřejmě musíme koukat na sebe, ten zápas musíme doma zvládnout a věřit, že to pro nás dopadne dobře i jinde,“ uvedl příbramský trenér Roman Nádvorník.

Pražský klub v nejvyšší soutěži končí, do druhé ligy sestupuje po osmi letech. „Chceme se s první ligou rozloučit co nejlépe, ideálně vítězstvím,“ řekl kouč Roman Skuhravý.

Slovácko - Karviná sobota 17.00, rozhodčí Cieslar, skupina o záchranu Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Karviná: Pastornický - Krivák, Smrž, Rundič, Záhumenský - Bukata, Budínský - Moravec, Lingr, Ba Loua - Wágner.

Slovácko je zachráněné, Karviná se chystá na baráž, ve které se střetne s Jihlavou.

„Pro nás už je to součást přípravy na ten barážový duel. Někteří kluci toho za celou sezonu mají plné zuby, je možné, že na to v sestavě na Slovácko vezmeme zřetel a částečně obměníme sestavu,“ přiznal karvinský František Straka.

„Nás čeká loučení se sezonou, ale k zápasu určitě přistupujeme s plnou zodpovědností,“ ujistil Michal Šmarda, asistent trenéra Slovácka. „Chceme vyhrát, předvést dobrý výkon jako v předchozích domácím duelech ve skupině o záchranu.“

V nich Slovácko porazilo Příbram 5:1 a Opavu 4:1.