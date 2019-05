Nemyslet na Evropskou ligu nejde, tvrdí zlínský trenér Kameník

Ideální scénář? Stejně jako v úvodním kole proti Olomouci dát venku co nejdříve gól, a dostat tak soupeře pod tlak.

„Pak by se naše šance na postup o hodně zvýšily,“ ví trenér Zlína Jan Kameník.

Fastav sice nedokázal proti Mladé Boleslavi udržet čisté konto jako v úvodním duelu proti Olomouci (1:0), k rozuzlení finále však odjel v lepší výchozí pozici.

„Inkasovaný gól nás mrzí, ale 3:1 je do odvety celkem dobrý výsledek,“ podotkl zlínský kapitán Petr Jiráček. V Olomouci skóroval Fastav už ve 42. sekundě, a přestože ještě po dvou třetinách odvety vedl 2:1, musel se o postup strachovat až do posledních okamžiků nastavení. Nakonec mu nevadila ani porážka 2:3.

„Vzhledem k útočné síle Mladé Boleslavi očekávám, že to bude těžší zápas než v Olomouci,“ míní Kameník. Zlín doma dokázal vynulovat nejlepšího střelce ligy Nikolaje Komličenka, boleslavskou porážku mírnil jeho útočný parťák Mešanovič.

Mladá Boleslav - Zlín Sledujte od 18.00 online.

„Boleslav bude chtít na nás zpočátku vytvořit co největší tlak a vstřelit rychlou branku, aby se dostala co nejdříve do zápasu,“ připravuje Kameník mužstvo na úvodní nápor soupeře.

Hosté ho budou chtít otupit se třemi stopery v řadě. K této variantě se zlínští fotbalisté vrátili poté, co těsně před nadstavbou nedobrovolně skončil trenér Roman Pivarník.

„Jsme na to zvyklí. Dařilo se nám tak na podzim pod trenérem Bílkem,“ zmínil Jiráček Pivarníkova předchůdce. „Každý ví, co má dělat a jak se má chovat. Nikdo nehraje podle sebe.“

Nečekané Kameníkovo povýšení z postu asistenta se tak Zlínu zatím bohatě vyplácí.

„Výsledky mluví za všechno. Ale neřekl bych, že je to jenom o změně trenéra. Určité věci jsme si v šatně vysvětlili, nastavili pravidla a těch se držíme, což se pak odráží na hřišti,“ pochvaluje si Jiráček.

Zlínský postup do kvalifikačního utkání o Evropskou ligu by byl příjemným překvapením. Středeční triumf Slavie v MOL Cupu rozhodl, že by k němu jel příští neděli buď do Ostravy, nebo do Liberce.

„Nemyslet na Evropskou ligu nejde. Ale bylo by unáhlené se dívat příliš dopředu,“ krotí Kameník přílišný optimismus.