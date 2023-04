Bílek: Ztráta na čelo se dohnat dá, teď se ale musíme soustředit na sebe

Jeho svěřenci na vedoucí Slavii se Spartou tak ztrácejí čtyři body, oba rivalové ale ještě mají utkání 25. kola první ligy k dobru. Reálně tak propast může narůst na sedm bodů.

„Víme, že nejsme v pohodě, že se nám nedaří, jak bychom si představovali. Jestli chceme ještě Spartě se Slavií zatopit, tak se sami musíme zlepšit a okamžitě musí přijít i výsledky. Musíme se dívat hlavně sami na sebe,“ řekl Bílek na tiskové konferenci.

Jeho tým nezvrátil výsledkovou krizi ani proti oblíbenému soupeři, kterému v lize nepodlehl sedmkrát v řadě. Mladoboleslavští ale měli v oboustranně ofenzivním duelu více šancí.

„Když vezmu počet gólových situací, tak na víc než na remízu to nebylo,“ uznal bývalý trenér české reprezentace, který odkoučoval 250. ligový zápas. „Pozitivní je to, že jsme udrželi nulu, což se nám dlouho nepodařilo. Věřím, že nás to trochu posílí,“ doplnil Bílek.

Plzeň prohrála poslední dva ligové duely před reprezentační pauzou a nevyšel jí ani začátek duelu v Mladé Boleslavi. „Do utkání jsme nevstoupili dobře, hned jsme nabídli soupeři šanci. Boleslav navíc měla i další nadějné situace. Od toho se to odvíjelo, byla na nás znát nervozita, měli jsme hodně ztrát,“ uvedl sedmapadesátiletý trenér.

„Až v závěru jsme měli nějaký tlak a příležitosti, které zaváněly gólem, ale branku jsme nedali. Naopak nás hned několikrát podržel brankář Jindřich Staněk,“ uznal Bílek, který musel už v první půli kvůli zranění kolena vystřídat nejlepšího střelce týmu Tomáše Chorého.

To, že v nejvyšší soutěži nevyhrála počtvrté po sobě, se Viktoria stalo poprvé od května 2021. I kvůli tomu se jí obhajoba titulu znovu vzdálila.