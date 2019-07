Komličenko zpět ve svém úřadu. Nezářil, ale Boleslav zachránil

O klíčovém momentu se hodně diskutovalo, hostům se jeho posouzení ani trochu nelíbilo.

„Nechtěl bych se k tomu nějak vyjadřovat, to ať si každý zhodnotí sám. Zaprvé to z lavičky vidím úplně jinak než ostatní, kteří sedí někde jinde. Připadalo mi, že to je spíše před šestnáctkou z té mé pozice, že to nebylo vevnitř,“ řekl karvinský kouč František Straka.

Souhrn prvního kola fotbalové ligy

V tomhle komentáři se mýlil, k zákroku došlo uvnitř pokutového území. Spíš šlo o to, jestli se vůbec jednalo o faul. Při prohlédnutí videa je ale zřejmé, že si sudí Proske odpískání pokutového kopu asi obhájí. „Jestli se tady pískala penalta, tak se ptám na tu situaci, která byla v 92. minutě, když tam Lingr šel víceméně z hloubi do šestnáctky a přišel kontakt a zvedl se praporek. To byla situace, která se mohla pískat na druhou stranu,“ pokračoval Straka a znovu neměl pravdu.

Pokud byl totiž máván ofsajd, tak tohle nedovolené postavení karvinského hráče situaci v pokutovém území předcházelo.

Video gólmanovi nepomohlo

Zpět ke Komličenkovi. Loni si i díky pytli gólů z penalt zajistil korunu pro krále střelců. První pokutový kop nového ročníku zahrál bezpečně k tyči, brankář soupeře skočil na opačnou stranu. „Koukali jsme na video, že to kope po levé straně, tak jsem to ani neriskoval, šel jsem do rohu podle videa a zjistil jsem, že je to blbost,“ litoval karvinský gólman Martin Pastornický.

Penalta domácího favorita zachránila, protože jinak se proti papírově slabšímu protivníkovi celý zápas trápil. Kombinace byla mizerná, šance prakticky žádné.

„Pokud chcete vyhrát zápas, ve kterém se vám nedaří, tak musíte bojovat do konce a věřit, že tam něco spadne, což se stalo. V tomhle týmu vidím sílu a za jakékoliv situace vidím to, že zápas můžeme otočit,“ uvedl obránce Daniel Pudil, který za Boleslav odehrál první ostré utkání po letním návratu z Anglie. „Myslím si, že jsme dřeli od začátku do konce. Karviná přijela hrát zezadu a hrozit ze standardek. Něco tam měli. Podstatné jsou tři body na začátek sezony a teď to z nás spadne,“ věří Pudil.

Nervy až do konce

Kouč Jozef Weber ho zařadil do základní sestavy jako jedinou z čerstvých posil. Lukáš Budínský a Jonas Antonius Auer přišli na trávník až jako náhradníci, další novicové si budou muset na první start počkat.

„Věřím, že v průběhu července naše výkony porostou, i proto je to vítězství důležité,“ uvědomuje si boleslavský kouč Jozef Weber. „Dneska jsme to opravdu odpracovali. Hrálo se nám proti nim velice těžce a byl to houževnatý soupeř. Možná by nás uklidnila rychlejší branka, ale nepřišla. Proto ty nervy až do závěru.“

A že opravdu byly! Před boleslavskou branku totiž na poslední akci sprintoval i gólman Pastornický, dostal se k míči a dobře vypálil. Balon mířil pod břevno, ale strážce domácí klece Jan Šeda byl na místě a pojistil výhru.