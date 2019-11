Olomoucký gólman Buchta: Proč bychom jako první nemohli porazit Slavii?

Odražený míč ve vápně poslal za háčky. „Bylo to nechytatelné. Balon vylétl z chumlu hráčů a nic jsem nemohl dělat,“ litoval devětatřicetiletý brankář Miloš Buchta trpké porážky. Na vítězství čekají sigmáci už sedm zápasů.

Prohráli jste zápas, který se snad prohrát ani nedal.

Prohráli jsme na krásu, protože jsme byli větší část zápasu určitě lepším týmem, ale neodvážíme si ani bod. Radši bych vyměnil body za trochu horší hru. Zlín jsme místy mačkali jak citron, ale nevytěžili jsme z toho gólovou střelu. Měli jsme možná jednu dvě, co Rakovan musel vytáhnout. Jinak se nám do finální fáze těžko dostává. Do obrany jsme to ale zvládli suprově, soupeř měl dvě střely na bránu – jednu jsem se štěstím vytáhl na tyč, druhou bohužel ne. Asi tam může stát Buffon, nebo kdokoli, ale góly, které teď dostáváme, tam se gólman jen kouká. A to mě štve, že nejsem schopný vychytat třeba nulu a pomoct klukům k bodům.

Nešlo s tou ránou nic dělat?

Jen jsem skočil... Střela vyletěla zpoza množství těl, každý byl v šestnáctce. Trefil to do boční sítě nahoru. Pro gólmana – pro mě tedy – nechytatelné.

Chyba byla, že si po standardní situaci mohl míč připravit.

Máme pět minut do konce, jedna standardka a propadne to tam. Trefil to, jak to trefil. Dostal dost prostoru si k balonu dobře přistoupit a obstřelil to. Máme smůlu, že my v takových situacích trefíme vždycky hráče, soupeř to trefí tak, že si najde cestu do brány. Už jsme těch zápasů poztráceli hodně.

Během reprezentační přestávky máte o čem přemýšlet.

Možná je lepší, že je reprezentační pauza a něco si řekneme. Nevím, jestli i tvrdší slova, protože jsme hráli dobře. Začalo to na Baníku, kde jsme se druhý poločas zvedli. Posledních patnáct minut bylo excelentních, vyrovnali jsme. Potom jsme měli vynikající výkon s Boleslaví, byl z toho jen bod. Se Zlínem to byl tak výborný výkon, dozadu stoprocentní. Kluci to zvládli perfektně. David Zima hrál poprvé a super. Ale nemáme z toho body, takže to člověka štve. Možná se musíme spíš povzbudit, protože soupeře poslední dobou fyzicky přehráváme. Cesta je asi správná. Jen nám chybí ty góly, no.

Sedm zápasů bez výhry, desáté místo, které ještě zaručuje skupinu o poháry, a nikoli o záchranu, se už otřásá.

Série bez vítězství už je dlouhá. Některé zápasy jsme paradoxně hráli hůř a měli jsme body. Poslední kola hrajeme celkem pěkný fotbal. Nevím, jestli si kluci už zvykají na ten styl, nebo i fyzicky jsme na tom líp. Když rotujeme a dáváme si balony, tak má soupeř problémy. Bohužel vítězství nemůže přijít. Po reprezentační pauze nás čekají dva těžké domácí zápasy, ale proč bychom to nemohli být zrovna my, kdo první v lize porazí Slavii? Musíme věřit až do konce.