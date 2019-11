Vždy chci vyhrát, říká olomoucký kouč Látal i před Slavií

Touha uspět i proti úřadujícímu mistrovi je z pohledu sportovce pochopitelná, sigmáci to však budou mít dost těžké. Slavia má totiž dosavadní bilanci čtrnáct výher a dvě remízy.

Olomouc vs. Slavia Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Bude to těžké, ale my moc dobře víme, že šance na úspěch tam je. Naposledy jsme u nich na hřišti nehráli špatně, téměř jsme uhráli remízu. Měli jsme i trochu smůlu, když jsme neproměnili penaltu, ale špatný fotbal jsme nehráli,“ připomněl olomoucký kapitán Vít Beneš. „Musíme jít zkrátka do všech situací na sto procent a o ty tři body pořádně zabojovat.“

Další pochvaly na sešívané padají za vystoupení v Lize mistrů, kde dokázali herně konkurovat i zdánlivě nedosažitelné Barceloně. „Ve světě se prezentují skvělými výkony, kterými si získali respekt,“ souhlasí Beneš. Druhým dechem je však nutné dodat, že v blyštivé soutěži ještě nevyhráli.

V Česku ale kralují a budou to chtít dokázat i na Andrově stadionu. „My tam musíme jet vyhrát, nic jiného než vítězství nebereme,“ prohlásil asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký. „Samozřejmě musíme brát v potaz kvalitu soupeře, hrají doma. Bude perfektně připravený trávník, jako vždycky. Ale myslím si, že to právě bude dobře i pro nás. Není to tým, který by zalezl a my ho dobývali,“ přemítá.

Slávisté navíc mají na Olomouc nedávnou velice příjemnou vzpomínku: v květnu tu před vyprodaným stadionem porazili ve finále poháru MOL Baník Ostrava a domů si odváželi cennou trofej.

Naopak Sigma mohla Slavii o body obrat ve 3. kole v Edenu, kde prohrála jen těsně 0:1 a v páté minutě nastavení neproměnil penaltu Houska. „To jsme měli velké fotbalové štěstí. Olomouc tu předvedla fakt dobrou hru a bylo vidět, že se nebojí hrát a věří si,“ všiml si Houštecký.

Nyní jsou Hanáci v horší situaci, sedmkrát v řadě totiž nevyhráli. „Nálada před utkáním je momentálně dobrá. Na zápas se těšíme. Doufám, že přijde hodně diváků, že Andrův stadion zaplní a pomohou nám k vítězství. Byl bych za to moc rád,“ přiznal Beneš.

V minulých zápasech klesly návštěvy v Olomouci pod tři tisíce, teď ale i organizátoři v očekávání velkého zájmu nabádají diváky, ať přijdou dostatečně brzy.