Flegmatika Reichla rozhodily vlastní kličky. Čas na návrat Buchty?

Přestože se nepochopitelně pustil do kličky rovnou proti dvěma hráčům Českých Budějovic. V tísni ve skluzu ještě posunul míč, sice k soupeři, ale stihl se vrátit mezi tyče.

Byl už v relativně správném postavení. Jenže Brandner zpoza vápna fantasticky vymetl šibenici.

Těžko říct, zda by měl Reichl nárok zasáhnout, i kdyby nemusel sprintovat zpátky do branky.

Každopádně k téhle ráně nemuselo a nemělo dojít. Stačilo poslechnout přísného trenéra Radoslava Látala, který sigmákům vštěpuje: Vzadu nehrajte na riziko. Když jste pod tlakem, zvolte odkop!

Reichl však učinil jinak.

„Chtěl jsem to bouchnout nahoru. Viděl jsem ale, že mě zavírá z jedné strany a že je volný Václav Jemelka. Chtěl jsem to řešit konstruktivně, špatně,“ hlesl.

Byl to klíčový moment.

Rozdílový gól. Budějovice venkovní vítězství ještě pojistily brankou na 3:1 a také u ní neměl Reichl čisté svědomí. Přikovaný na čáře nechal centr z rohového kopu proletět malým vápnem.

„Měl jsem vyběhnout na centr. Jak jsem udělal tu chybu, už jsem si to moc bral. Je to taky asi moje.“

Upřímné doznání. Sice sedmadvacetiletý gólman s blond přelivem platí za flegmatika, co jezdí městem na skateboardu, zaváháním se však nechal rozhodit. Ač první brankářské přikázání mluví o opaku: po gólu chytej, jako bys ho nedostal!

Psychicky silní brankáři to možná dovedou, ale obvyklé je, že se to nějak na sebevědomí podepíše.

Jde o to, jak moc, zda se dokáže gólman chytit důležitým následujícím zákrokem. „Sám jsem v minulosti udělal několik chyb, takže to Reichlovi nebudu nijak vyčítat, protože vím, jak se cítí. Pořád bylo do konce zápasu půl hodiny, to může padnout ještě dost gólů a stále šlo s výsledkem něco udělat. Ale už jsme to nezvládli,“ zastal se kritizovaného parťáka kapitán Vít Beneš.

„První poločas měli jeden brejk, dali nám gól. Ve druhém poločase jsme vyrovnali a tlačili jsme. Pak jsem udělal chybu a náš tlak opadl,“ bral Reichl porážku na sebe.

Přitom než chyboval, potvrdil dobrou formu. Za stavu 1:1 v souboji jeden na jednoho bleskově zmenšil úhel, roztáhl se a vychytal v tutovce Schranze. Trpělivý Reichl si při zranění matadora Miloše Buchty konečně plní sen o roli jedničky v mateřské Sigmě.

Účastník mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015 odchytal všech třináct dosavadních zápasů, připsal si pět čistých kont a s průměrnou známkou 2,5 v MF DNES je po Faltovi druhým nejlépe hodnoceným sigmákem. Dosud nedal Látalovi moc důvodů vrátit do branky uzdraveného Buchtu.

„Já jsem Milošovi řekl, že šanci dostane, ale teď je taková situace, že Reichy se chytil a já ho jako trenér nemůžu zničehonic vyndat ze sestavy. Miloš mě musí pochopit, vím, že tady byl tři roky jednička, ale je taková situace, že si musí na šanci počkat. Tím neříkám, že Reichla vyvalíme při první chybě,“ prohlásil Látal po startu sezony.

Reichl nechyboval poprvé, také při remíze 3:3 na Spartě měl značný podíl na dvou gólech. Sigma začíná dostávat až příliš mnoho branek a po ostudné porážce s Českými Budějovicemi Látal rázně prohlásil: „Musíme něco změnit, nějak do toho sáhnout, protože takhle to dál nejde.“ Vrátí se v sobotu v Ostravě do branky Buchta? Šanci by si zasloužil i šikovný Aleš Mandous.

Ne, v brance potíže Sigmy nevězí.