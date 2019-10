Olomoucký kapitán Beneš: Všechno musí být lepší. Soubojově i běžecky

„Je to samozřejmě těžká ztráta. My jsme věděli, jaká je síla Budějovic, ale ty jejich silné stránky jsme neeliminovali. Jednoznačně je to o nás, my jsme ten zápas měli zvládnout a nezvládli jsme ho,“ přiznal sebekriticky kapitán Sigmy Vít Beneš.



Proč to bylo z vaší strany tak špatné?

Těžká otázka, nebo spíš těžko se na ni odpovídá. Kdybych to věděl, tak by se to nestalo. Ale už jsem říkal, že se musíme sobě podívat do svědomí, do hlav, co kdo udělal pro to, abychom byli úspěšní. Protože jsem neviděl na hřišti, že bychom bojovali jako tým.

Chybí vám emoce od zbytku týmu?

Gól byl jako facka, po které jsme začali hrát víc. Ale do té doby to bylo nemastné neslané, že si myslíme, že se nemůže nic stát. Ale ono se může stát a pak to tak dopadá, že věci necháte náhodě a dopadne to prohrou nebo ztrátou bodu.

Po vyrovnání jste se nadechovali, ale kvůli brankářově chybě jste dostali druhý gól. Klíčový okamžik?

Samozřejmě chyba to byla. Sám jsem v minulosti udělal několik chyb, takže to Reichlovi nebudu nijak vyčítat, protože vím, jak se cítí. Pořád bylo do konce zápasu půl hodiny, to může padnout ještě dost gólů a stále šlo s výsledkem něco udělat. Ale už jsme to nezvládli.

V ofenzivě jste neměli téměř nic.

Maximálně nějaké závary po centrech, kdy to tam skákalo na penaltě, na malém vápně, to jsou takové vabank situace, jestli se to povede, nebo trefíte vlastního hráče. Přímé ohrožení jsme neměli.

Na jaře, po vašem příchodu jste dostávali málo gólů, teď naopak hodně. Co se změnilo?

Statistiky samozřejmě vypovídají o tom, že jsme asi v defenzivě ležérní. Nejspíš k tomu nepřistupujeme tak důkladně jako předtím. Tehdy jsme zvládali zápasy uhrát na nulu nebo na jeden gól a vyhráli jsme. Momentálně dostáváme hodně gólů, s výjimkou nuly v Příbrami. Pro mě, stopera, je to smutná statistika. Ale není to jen o obráncích, gól jsme dostali i ze standardky, brání celé mužstvo.

Je načase použít ostrá slova?

Asi ano. Možná i na tohle přijde.

V prvním poločase byla hodně velká nevole k rozhodčímu Houdkovi od diváků, od vás i trenéra. Co se tam dělo?

Cítili jsme, že některá rozhodnutí nebyla spravedlivá, tak jsme to reklamovali. Pak už to bylo v pohodě, nějaké nepotrestané ostřejší zákroky tam byly, ale nejsem rozhodčí a nebudu mu radit, jak má pískat.

Lidé skandovali: Dejte mu dýchnout. Byl ve formě?

Já nevím, to je otázka na něj.

Váš dojem?

Před zápasem vypadal v pohodě. Při něm jsme se dostali do nějakého slovního kontaktu a nepůsobil na mě, že by nebyl ve formě.

Patříte mezi kliďasy, takhle vytočeného jsme vás na hřišti ještě neviděli.

Když vybouchnu, tak kliďas nejsem. Občas se to snažím v sobě dusit, protože nechci škodit mančaftu. Ale teď už jsem cítil, že je to potřeba, a jako kapitán můžu říct víc než normální hráč. Zápas ale hrajeme my.

Co musíte změnit v dalším zápase proti Baníku?

Všechno musí být o sto procent lepší. Jak soubojově, tak běžecky.