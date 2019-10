Doma nám to skřípe, vidí trenér olomouckých fotbalistů Látal

V brance Dynama se objevil překvapivě Jaroslav Drobný, pro bývalého legionáře, který prošel křížem krážem Evropou a den před zápasem oslavil čtyřicítku, to byl návrat do české ligy po devatenácti letech. A nakonec úspěšný. „Zrodilo se to před zápasem v autobuse při cestě do Olomouce, kdy se teprve zřídila karta,“ sípal po zápase před novináři bývalý gólman Fulhamu, Hamburku či Brém a pak se omluvil, že ztratil hlas, mluvení ho bolí, a odešel.

Při zápase neměl příliš práce, olomoucká ofenziva ho nezaměstnala. Svůj díl v tom měl první gól Schranze, který si po brejku v 19. minutě navedl míč do středu a levačkou ho precizně umístil k tyči. „Hráče jsme upozorňovali na brejky, ale z prvního brejku jsme dostali gól. Z toho už jsme se nevyhrabali a první poločas jsme prospali,“ štvalo Látala.

A oprávněně, jeho svěřenci byli neškodní, dokonce ani nevystřelili na bránu. Marně dobývali soustředěný jedenáctičlenný blok hostů. Po přestávce Sigma předvedla lepší tvář a z aktivity vytěžila vyrovnání. Po centru Vepřeka lízl míč Yunis a díky teči Sivoka zapadl do hostující branky. „Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, podařilo se nám vstřelit branku na 1:1 a věřil jsem, že zápas ještě otočíme,“ přiznal Látal.

Jenže pak si vybral slabou chvíli brankář Michal Reichl. Místo odkopnutí šel proti dvěma napadajícím hráčům do kličky, v nouzi přihrál míč Brandnerovi, který se z dálky trefil nádherně do šibenice. „Chtěl jsem to bouchnout nahoru. Viděl jsem, že mě zavírá z jedné strany, také že je tam volný Džem (Jemelka). Chtěl jsem to řešit konstruktivně, ale špatně,“ sypal si Reichl popel na hlavu.

Druhý gól sigmáky zlomil. Zatímco vyrovnání je nastartovalo a viditelně toužili zápas otočit, po Brandnerově zásahu ztratili víru a vnitřní oheň. „Druhý gól byl zlomový bod zápasu,“ je přesvědčený budějovický útočník Ivan Schranz. Ten svou druhou trefou v zápasu dal Dynamu klid do závěru. V 75. minutě se k němu snesl roh, který zblízka usměrnil do sítě. „Překvapilo mě, že tam nikdo nebyl,“ přiznal.

„Tam jsem měl vyběhnout na centr. Jak jsem udělal tu první chybu, už jsem si to moc bral. Takže je to taky asi moje, měl jsem vyběhnout,“ přiznal smutně Reichl.

Konec zápasu zastihl Sigmu v naprosté rezignaci, dohrávala v úplné letargii. Takto se o sérii domácí neporazitelnosti nebojuje. „Doma nehrajeme dobře,“ přiznal Látal. „Některé zápasy jsme zvládli, některé remizovali, ale nezvládáme je. Doma se neprezentujeme tak, jak bychom chtěli. Venku je to lepší, ale doma to skřípe. Budeme muset něco změnit, nějak do toho sáhnout, protože takhle to dál nejde,“ uznal Látal.