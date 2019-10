Šest zápasů bez prohry? Čtyři bez výhry! Fotbalová Olomouc strádá

Teprve pak doběhne středopolař Houska. Levý bek Vepřek a křídelník Falta si pohledem vyčítají: To ses nemohl vrátit dřív?

To jsi mě nemohl zajistit?

Nezajistil je ani Houska. Nestíhal.

Sigma je na své levé straně v sezoně povážlivě zranitelná. A když se pak pod další dva góly podepíše chybující Reichl, porážka 1:3 po hanebném výkonu je na světě.

„Nebudu nikoho kritizovat, to jsou naše interní věci. I při prvním gólu jsme udělali chybu,“ nechtěl být adresný kouč Radoslav Látal.

Více než chyby ho muselo štvát, že většině sigmáků scházel zápal. „To se musíte zeptat jich. Cítím to taky, ale nevidím do nich. Snažím se mužstvo nachystat,“ pravil.

Proti ligovému nováčkovi z jihu Čech, jenž vyhrál v Olomouci vůbec poprvé v historii a ukončil jí domácí neporazitelnost, si nevytvořili Látalovi hoši ani jednu nebezpečnou šanci. Nebylo to jen tím, že soupeř byl v hlubokém bloku kompaktní.

„První poločas jsme byli hodně na míči, ale neměli jsme na posledních dvaceti metrech nic. Jen lítaly nějaké centry,“ viděl nešťastník Reichl. Jediný gól si dali Jihočeši sami, když se od někdejšího reprezentačního stopera Sivoka odrazil míč do sítě po souboji s Yunisem. Útočník Sigmy se tak nedočkal první trefy v sezoně, ani tahle malá útěcha nebyla modrým přána. „Cítili jsme, že se můžeme dostat v tabulce navrch, a už jen pro to bychom měli udělat víc,“ vyčítal Látal. Leč neudělali.

A rázem je ze šestizápasové série bez porážky čtyřzápasová bez vítězství, neboť předchozí tři utkání devátá Sigma remizovala. „Degradovali jsme si to, ale dobře jsme nehráli už poněkolikáté,“ štve kapitána Víta Beneše a mluvil o tom, jak mančaft musí přidat v základních atributech – běžeckých i soubojových.

„Venku je to lepší, ale doma to skřípe. Musíme něco změnit, nějak do toho sáhnout, protože takhle to dál nejde,“ hromoval Látal.

Pravdou ovšem je, že ani na hřištích soupeřů to není žádná hitparáda. Minule nudná plichta 0:0 v Příbrami, kde se Hanáci zmohli jen na dvě střely z dálky. Šeredný byl i výkon na Bohemians. Naopak dobré momenty ukázali na Spartě či v Jablonci. V součtu to jsou však rozpaky. Teď čekají Olomoucké zápasy na Baníku a s Mladou Boleslaví.

„Tabulka se dělí a mohli jsme se dotáhnout navrch,“ litoval Látal domácí ztráty. „To nám nevyšlo, musíme hrát dál.“

A mnohem lépe, jinak se tristní návštěvě 2 800 diváků jako naposledy na Andrově stadionu už nepůjde ani tolik divit.