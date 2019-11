Kdepak důchod, chci rekord. Jak dlouho vydrží gólman Buchta?

I tak je úctyhodné, jak dlouho se drží mezi elitou. Také pod novým trenérem Látalem měl v Sigmě začít jako jednička, jenže v závěru přípravy proti Trnavě mu rána míčem zlomila prst. Mrzutost. Šanci dostal o dvanáct let mladší Michal Reichl.

Vedl si dlouho skvěle a Látal neměl důvod vrátit do brány veterána, který mezitím doléčil i záda.

Až do 13. kola. Reichl se podepsal pod porážku 1:3 s Českými Budějovicemi dvěma chybami a naposledy v Ostravě (2:2) už nastoupil Buchta. Nebyla to snadná volba. Podržet Reichla? Či vytáhnout sedmadvacetiletého Aleše Mandouse, jenž vyniká rozehrávkou? Gólman moderního střihu, zatímco ramenatý Buchta je ze staré školy, zato odvážný na zemi i ve vzduchu.

„V Ostravě jsme chtěli Buchtu, který nám pokryje standardní situace, je trošku razantnější než Aleš Mandous,“ vysvětlil Látal volbu.

Mandouse postavil v úterý v osmifinále poháru proti Dukle a na vítězství 4:0 se podílel dvěma výtečnými zákroky. „Potvrdil, že je velice kvalitním gólmanem a do budoucna s ním můžeme počítat,“ chválil.

Vyrovnaná trojice brankářů

Nezamotali mu brankáři hlavu? Vybírá ze tří vyrovnaných.

„Trenér brankářů si s tím musí poradit,“ přenechává Látal kompetence Tomáši Lovásikovi. „Já do toho moc nefušuju, protože v trenérské roli jsem se už s brankáři párkrát spálil, takže to spíš nechávám na něm, i když rozhodnutí je na mně.“

Nejpravděpodobnější je, že v sobotu v domácí ligové bitvě proti Mladé Boleslavi bude útočné síle Komličenko – Mešanovič čelit matador Buchta, jenž by se těžko smiřoval s tím, že závěr kariéry prosedí na lavičce. Už teď při pauze trpěl.

„Bylo to těžké, čekal jsem, že se do branky vrátím dříve,“ přiznává. „Štvalo mě to, ale byl jsem trpělivý. Teď už záleží na mně, jak budu chytat, zda budeme rotovat, nebo co trenér zamýšlí. Ale věk nezastavím, měl bych se s tím smířit. Máme dva skvělé mladší gólmany. Na to musím být připravený. Bohužel, cesta mladších kolegů je asi správnější. Ale necítím se ještě do důchodu a chtěl bych toho Blažka překonat,“ zopakoval. V hlavě si to nastavil jinak: „Teď si užívám každý zápas, ve kterém dostanu šanci.“

V Ostravě připomněl, že pořád patří k ligové špičce. „Byl jsem strašně nabuzený. Bude mi čtyřicet, a když vypadnete na čtyři měsíce, kdy jsem měl nešťastně zlomený prst, pak se ozvala záda, tak sám nevíte, co od sebe čekat,“ líčil. „Mohly tam být lépe vyřešené situace, ale po té dlouhé době si myslím, že to nebylo až tak hrozné.“

Naopak. V úvodu se vytáhl při dělovce Reitera z voleje, ruce na čáře vystřelil pod břevno bleskově. Vyškrábl i Stronatiho hlavičku na zadní tyč. Se zásahy zblízka volného útočníka Diopa nic dělat nemohl, byť přemítal: „Kdybych byl v ideální formě, mohl jsem mu ten druhý chytit.“ Souboje jeden na jednoho jsou totiž jeho doménou. Roztáhne se a je mu jedno, kam ho útočník napálí. Hlavně zastavit míč.

Z prvního startu v sezoně nadšený nebyl. „Bylo to špatné, protože jsme uhráli šťastnou remízu. Nebudu v růžových brýlích. Buďme za bod rádi,“ pravil po rozpačitém výkonu sigmáků, kteří čekají na ligové vítězství už pět kol.

Teď doufají, že vyválčený bod v kombinaci s přesvědčivým postupem v poháru jim pomůže. „Z Baníku bod je skvělý, protože měli doma z pěti zápasů pět výher. Velmi si toho ceníme, ale štve mě, jak jsme k němu došli. Bylo to se štěstím, i když i to k tomu někdy patří,“ ohlížel se Buchta. „Dopředu jsme nevymysleli nic, začali jsme hrát od 80. minuty. Naštěstí jsme vyrovnali, ale proč takhle nehrajeme alespoň poločas, ale jen deset minut?“

Buchtovi při velkém tlaku Baníku na začátku pomohly i dvě tyče.

Olomouc - Mladá Boleslav Sledujte v sobotu od 14.30 hodin online.

„Dali nám gól rychlý, dvě tyčky. Prvnímu gólu předcházel zbytečný centr, měli jsme to špatně nabrané. Vyrovnáme se štěstím a místo toho, abychom to do poločasu podrželi, tak...,“ povzdechl si nad chybou záložníka Greššáka, který ve středu pole nepřerušil brejk taktickým faulem. „Fotbal je o chybách, nemůžu mu nic říct, chyby jsme udělali všichni, co jsme byli na hřišti. Brejk vyřešili skvěle. Ale kdybych to chytil, tak se nebavíme o tom, jestli Greššo udělal chybu.“

Látal udělal v sestavě celkem pět změn, návrat Buchty byla jedna z nejvýraznějších. „Minulý zápas se nám nepovedl výsledkově ani herně, takže změna musí přijít. Kdybychom prohráli i na Baníku, tak zase bude průvan v kabině, protože jsme nehráli větší část zápasu moc dobře. Ke konci jsme začali hrát a byl z toho vyrovnávací gól,“ věří Buchta, že proti Mladé Boleslavi si budou Olomoučtí počínat sebevědomě už od začátku.

A s ním v zádech.