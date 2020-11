Bohužel teď nestřílíme góly, štve karvinského útočníka Papadopulose

V čem je problém?

Těžko říct. Šance jsme v obou utkáních měli, ale nedáváme góly. Jako útočník bych je měl střílet, bez toho nemůžeme vyhrávat. Nemůžeme spoléhat jen na obranu. Herně to není zlé, ale fotbal je o gólech, a když je nedáváte, tak i relativně slušná hra vás nemůže těšit.

Navíc s Olomoucí i se Zlínem jste dostali rychlé góly.

Říkali jsme si, že na Zlín vletíme presinkem, ale místo abychom z toho něco vytěžili, z prvních dvou akcí soupeře dostaneme dva góly. Stále jsme však měli dost času stav ještě otočit, jenže to se nám bohužel nepovedlo.

Bylo obtížné probíjet se obranným valem protivníka?

Když hosté dali brzy dva góly, daleko více se soustředili na obranu a bylo to pro nás mnohem těžší. Přesto tam nějaké skuliny byly, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale potřebný kontaktní gól jsme nedali.

V případě výhry nad Zlínem jste se mohli dostat do horní poloviny soutěže. Nesvazovalo vás to?

Každý z nás myslel jen na to, že chceme vyhrát. Osobně jsem se na tabulku nijak nekoukal. Vždy jsou hlavní motivací tři body.

Ze tří utkání po koronavirové pauze jste až to se Zlínem odehrál celé. V předešlých jste střídal. Trenér říkal, že jste nebyl úplně fit. Už jste v pořádku?

Prodělal jsem koronu, měl jsem deset dnů karanténu, takže jsem z přípravy na nějakou dobu vypadl, ale když se znovu začalo hrát, byl jsem už připravený.