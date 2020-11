Nevídané gesto fair play. Koho by těšilo dát gól nefér? řekl Papadopulos

Karvinský kapitán Martin Šindelář v 73. minutě nakopl míč na branku hostů. Papadopulos ho hlavou prodloužil na Gubu, který dal gól...

Rozhodčí Pavel Orel celou situaci konzultoval s videoasistentem Petrem Dorušákem. Sám se šel podívat i na záznam. A po třech minutách ukázal na středový kruh. Gól!

Sudí se domnívali, že míč směrem na Gubu tečoval zlínský obránce. Jenže karvinský útočník přiznal, že to byl on.

Nádherné gesto.

„Dal bych mu cenu fair play. Je to borec. Aby se takto někdo zachoval, to se vidí málokdy,“ prohlásil zlínský trenér Bohumil Páník.

Dodal, že takovou situaci ale musejí rozklíčovat lidé od videa. „Nakonec to rozhodl Papa svým férovým vyjádřením,“ uvedl Páník. „Je to výborný kluk. Znám ho z Baníku ještě jako mladého hráče.“

Zažil už trenér Páník ve své kariéře, aby soupeř přiznal, že gól jeho mužstva nemá platit?

„Něco takového se často nevidíte na tréninku, natož v zápase,“ odpověděl Páník. „Kluci se učí, aby dělali vše pro vítězství, i když to je někdy na hraně. Fotbalisté hrají na plné pecky, utkání bývají vyhecovaná. A pokud se někdo přizná, z lavičky na něho křičí, proč to dělá. Těžko si pak takové gesto obhájí v kabině.“

Něco takového však Papadopulosovi podle karvinského kouče Jarábka nehrozilo. „Byla to od něj úžasná věc, fantastická,“ řekl Juraj Jarábek. „Doufám, že nám to pánbůh vrátí.“

Ostatně Michal Papadopulos řekl, že mu to v kabině nikdo nevyčítal. „Koho by těšilo dát gól nefér,“ řekl karvinský útočník. „Jde o to vyhrát tím, že jste lepší, a ne, že dáte gól z ofsajdu.“

Dodal, že od začátku byl přesvědčený, že šlo o postavení mimo hru. „Bylo to jasné, rozhodčí u videa to ale musí vidět, jako by se trochu vzdal zodpovědnosti. A když se mě pak sudí zeptal, nebudu mu lhát.“

Ve chvíli, kdy rozhodčí situaci zkoumali, zlínský kanonýr Tomáš Poznar se o tom s Michalem Papadopulosem bavil.

„Říkal mi, že balon tečoval,“ podotkl Poznar. „Když sudí ukázal, že je to gól, upozornil jsem ho, aby se zeptal Michala. A ten to naprosto jasně přiznal. Za to gesto je vítěz zápasu hlavně on. To se jen tak dneska nevidí. Klobouk dolů. Doufám, že se mu to příště vrátí a dá i nějaký gól.“

Poznar připustil, že v případě, že by Karvinští snížili na 1:2, hrozilo, že Zlín o výhru přijde.

„Zbývalo ještě nejméně patnáct minut. Karviná byla v tlaku, měla nákopy, furt hrozila a gól by ji ještě více nabudil,“ řekl Tomáš Poznar. „Byl to důležitý moment. Hlavně mě mrzí, že to rozhodčí neviděli už na videu, nebo to už před tím nepískli ti na hřišti.“