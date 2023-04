Hlavatý po porážce se Spartou: V úvodu jsme si koledovali o „bůra“

„Prospaný začátek, prvních dvacet minut bylo hrozně slabých, koledovali jsme si tam tak o bůra,“ mrzelo 24letého středopolaře. „Pak jsme trošku pozměnili taktiku, na sparťany jsme se vytáhli a začali hrát víc dopředu. Ale s tímhle jsme na ně prostě neměli,“ pokračoval.

Bojácnost vlastního mužstva, které třeba na startu jara divákům na stadionu v Pardubicích nabídlo od prvních minut parádní partii se Slavií, si proti Spartě moc neuměl vysvětlit.

„Nevím, jestli na nás dolehla tíha okamžiku, ale neměli jsme je nechat hrát. Pro ně to pak bylo moc jednoduché.

Odskakovali na křídla nebo do prostředka, nacházeli volný prostor a tam nás přečíslovali. Snadno se tam dostávali,“ popisoval Hlavatý. „Přitom jsme chtěli vylézt my - a stal se úplný opak. Doma se nám tohle nesmí stávat, sílu prostředí musíme využít. Zmáčkli nás a zaskočilo nás to. Byl to děs,“ uznal.

S úpravou hry v podání domácích se přece jen dostavily nějaké zisky míčů.

„Ve druhé půli presink myslím celkem fungoval, ale mohlo to být taky tím, že se sparťané uspokojili,“ přemítal Hlavatý.

I tak Pardubičtí za celý čas vystřelili na branku pouze třikrát a propracovali se jen ke dvěma rohovým kopům.

Korekce nepříznivého skóre, které se po zásazích Pražanů Kuchty a Krejčího zrodilo už před poločasovým hvizdem, tudíž byla opravdu v rovině teorie.

„Vpředu toho bylo málo, i kontaktů ve vápně nebo centrů. Moc toho tam nelítalo. Vnímáme to, do příštích zápasů to musíme zlepšit. Zvlášť proti soupeři jako Sparta s tímhle nemůžeme pomýšlet na body,“ konstatoval Hlavatý.

Žádná deka ovšem na týmu po dvou porážkách (před Spartou Východočeši podlehli 0:1 v Jablonci) prý neleží.

„Jsou to dva prohrané zápasy, v Jablonci to ale nebylo vůbec špatné. Se Spartou to prostě nevyšlo, i když jsme si věřili, že bod uhrát můžeme - má velkou kvalitu. Nálada je pořád dobrá a zdravé sebevědomí nám nechybí,“ řekl záložník.