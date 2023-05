Jen ať neskončíme poslední, přeje si pardubický útočník Hlavatý

V sobotu v 15 hodin jeho tým nastoupí znovu v Teplicích, ale už skutečně půjde o všechno. Začíná totiž nadstavbová část Fortuna ligy, v níž se budou Pardubice prát o přežití v nejvyšší soutěži.

„Vím, že je to klišé, ale já z našeho mužstva cítím obrovskou sílu. Když se podívám na tréninky, všichni šlapou. Půjde jen o to, abychom se správně nabudili. O motivaci je samozřejmě postaráno, všichni nás podporují a jsou připravení udělat všechno. My jsme připraveni na to samé na hřišti,“ vzkázal Hlavatý.

Pardubice do nadstavby vstupují z 15. místa s dvoubodovým náskokem na Zlín. Není vyloučena ani reálná šance na vyhnutí se baráži, primární ale bude neskončit poslední. Šestnáctá příčka totiž znamená nemilosrdný pád do druhé ligy. Pro klub s novým stadionem v zádech by byl krajně nepříjemný.

„Kdyby se nám povedlo vybruslit z baráže, bylo by to samozřejmě ohromné plus, ale hlavní cíl je vyhnout se poslednímu místu,“ potvrdil Hlavatý.

Východočeši se o to pokusí vedle Teplic proti brněnské Zbrojovce (14. 5.), zmíněnému Zlínu (21. 5.), Jablonci (24. 5.) a Baníku Ostrava (28. 5.). Kvůli postavení v tabulce se však doma představí jen dvakrát. Do CFIG Areny přicestují Ševci a Jablonec, zbývající zápasy Pardubice absolvují na hřištích soupeřů.

„Máme nový stadion, na kterém pokaždé vládne skvělá atmosféra, takže nás to mrzí. Mohli jsme toho doma hrát víc, pokazili jsme si to sami. Je to minus, ale věřím, že fanoušci za námi pojedou i ven a vytvoří nám dobrou atmosféru kdekoliv,“ přeje si Hlavatý.

V bojích o udržení a v případné baráži by se chtěl vyhnout výpadkům, které Pardubice neprovázely jen na jaře. Po kvalitních výkonech často následovaly zbytečné ztráty doma i venku. Ty se od soboty už nebudou odpouštět.

„O našem problému víme. Jde hlavně o to, abychom se zvládli připravit po psychické stránce. Je jasné, že některé zápasy možná nebudou koukatelné, půjde hlavně o to je ubojovat,“ tuší Hlavatý.

Do závěru sezony jdou Pardubice ve složení, v jakém hrály na jaře. Nadále nemohou počítat se Solilem, Marešem ani Lupačem, kteří jsou dlouhodobě zranění. Všichni tři absolvovali operační zákroky.