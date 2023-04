Remíza doma je neúspěch. Moje budoucnost? Zatím bez komentáře, řekl Bílek

Plzeň s Teplicemi remizovala už podruhé v sezoně, na Stínadlech skončilo utkání na startu aktuálního ročníku remízou 2:2 - a to ještě domácí tenkrát na konci neproměnili penaltu.

Po vítězství outsider sahal i nyní.

„Nevyhrávali jsme osobní souboje a nedokázali jsme získávat odražené balony?“ nelíbilo se Bílkovi, domácímu trenérovi. „V tomto duchu jsme pokračovali i v úvodu druhého. Prosazovat jsme se začali až v poslední půlhodině, kdy jsme si vytvořili tlak a šance. Na tři body to však nestačilo.“

V závěru jste reklamovali ruku Štěpána Chaloupka. Byla?

Těžko říct. Je to mžik. Lukáš Kalvach balon dobře trefil a od někoho se odrazil. Nemůžu se k tomu vyjádřit, protože jsem ještě neměl příležitost si situaci prohlédnout ze záznamu. Z lavičky to není úplně dobře vidět. Nevím, jestli to byla ruka. Kluci si mysleli, že ano

Myslíte, že kdyby tu byl VAR, zasáhl by?

Nechci se o tom moc bavit. To byla jen jedna situace. Co mě víc mrzí je, že jsme si s Teplicemi neporadili. Soupeř dobře bránil. V první půli měli hru založenou na dobré defenzivě a na rychlých protiútocích. Z naší strany byl první poločas velmi slabý. Chybělo nám prakticky všechn, což mě mrzí. Duel jsme chtěli zvládnout, ale hráli jsme jen posledních třicet minut. Jinak jsme nebyli vůbec nebezpeční.

Máte dost početnou marodku. Počítáte pro příští utkání s návratem některých hráčů?

Na příští zápas z marodů nebude pravděpodobně nikdo. Absence jsme sice měli, ale nic to nemění na tom, že jsme si se soupeřem měli poradit. Zranění k fotbalu patří. Je pravdou, že nám se teď zranění nakupila, ale to nebyl důvod neúspěchu proti Teplicím. Remíza doma je pro nás neúspěch.

Náskok na špičku tabulky opět narostl.

Už po minulém kole, kdy jsme prohráli na Spartě, byla naše ztráta devítibodová. Věděli jsme, že o první dvě příčky už bojovat nebudeme. Mluvili jsme o tom, že je potřeba ligu dobře dohrát. Zvládnout zbytek soutěže výsledkově, a hlavně předvedenou hrou, což se tentokrát nestalo. Mrzí mě to zejména z toho důvodu, že poslední čtyři utkání jsme sehráli dobře, jenže výsledek nepřišel. I když jsme prohráli na Spartě. Výkon byl slušný. To samé i v předšlých týdnech, i když jsme prohráli, tak herní projev byl slušný. Šance, střely, držení míče, na to jsme prostě nenavázali. To mi vadí.

Přemýšlíte už o příští sezoně a vaší budoucnosti v klubu? Smlouva vám po sezoně končí.

Tohle bych zatím nechtěl komentovat.