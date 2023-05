Dostat se z toho můžeme jen tvrdou prací, míní plzeňský útočník Chorý

Zase to z vaší strany nebyl přesvědčivý výkon, proč?

První poločas nebyl vůbec dobrý. Měli jsme málo pohybu, naše hra byla pomalá, nezkoušeli jsme žádné centry do vápna. I začátek druhé půle byl vlažný. Až inkasovaný gól nás trochu probral a začali jsme hrát. Poté už jsme měli více ze hry, ale vytěžili z toho jen jeden gól.

Co je špatně oproti podzimní části, kdy jste byli na čele?

Opakuje se pořád dokola stejný jarní scénář na domácím stadionu. Pokaždé tu inkasujeme a to se nám dřív moc nestávalo. V titulové sezoně jsme dokázali vyhrávat 2:1, nebo jsme vůbec neinkasovali. Soupeř měl teď jedinou šanci, my z ní dostali gól a ztratili jsme tři body.

Nicméně závěrečný tlak byl enormní. Mrzí vás hodně, že nepřišla i druhá branka?

Samozřejmě. Proti Teplicím to mělo být povinné vítězství, takové zápasy bychom měli zvládat. Navíc už se v tabulce pomalu musíme koukat za sebe. A když se podíváme na výsledky našich soupeřů, tak nás mrzí o to víc, že jsme tenhle zápas nezvládli za tři body. Šance jsme na to měli. I já tam v samotném závěru měl ještě jednu velikou příležitost. Balon jsem měl trochu pod sebou, chtěl jsem ho nastřelit tak, aby se odrazil. Místo toho jsem jen vyprášil rukavice brankáře.

Útočník Tomáš Chorý z Plzně v souboji se Štěpánem Chaloupkem z Teplic.

Záložník Lukáš Kalvach v závěru trefil jednoho z obránců ve vápně. Měla se kopat penalta?

Viděl jsem, jak Lukáš vystřelil a asi to tomu hráči ruku trefilo. A když jsem pak viděl, jaké se teď pískají penalty na ostatních stadionech, tak tuhle ruku by si rozhodčí taky obhájil. Nebudu se ale ohánět tím, že jsme mohli kopat penaltu. Šance jsme měli, ale neproměnili je. Na druhou stranu, v jarní části jsme zatím žádnou penaltu nekopali...

Provází vás i řádná porce smůly.

Loni jsem říkal, že pověstná viktoriánská hvězda se drží nad stadionem. Teď mi připadá, že někam uletěla. Bohužel se k nám nic neodráží tak, jak bychom potřebovali. Vždycky nás skolí hloupá chyba. Nebo když se vrátím k utkání na Spartě, tak dostaneme gól v nastavení prvního poločasu a nakonec prohrajeme gólem z penalty v nastavení. Kupí se to. Nevím, jestli je to náhoda nebo ne. Ale dostat se z toho můžeme jenom tvrdou prací. Věřím, že to v nadstavbě zvládneme.

Ztráta na Spartu a Slavii je však propastná. Cítíte v sobě alespoň sílu na to oplatit jim porážky?

Zápasy se Spartou a Slavií jsou specifické. Jsou to šlágry a každý se na ně těší. Určitě jim nedáme nic zadarmo. I pro nás hráče je úžasné, že si je můžeme zahrát, emočně je to něco úplně jiného. I když nemáme dobrou pozici, tak tam určitě nepojedeme odevzdaní.