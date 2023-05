Titul, Liga mistrů a sbohem. Bílek v Plzni skončí, klub mu neprodlouží smlouvu

Až v závěru července plzeňští fotbalisté vstoupí do kvalifikace o postup do Konferenční ligy, nebude u toho strůjce úspěchů z poslední sezony. Trenér Michal Bílek, který dovedl Viktorii k titulu a na startu současného ročníku do Champions league, v Plzni skončí. Klub nevyužije opci k automatickému prodloužení smlouvy, současný kontrakt Bílkovi vyprší v červnu.