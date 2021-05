Ambice zůstávají vysoké, chceme do pohárů, hlásí plzeňský kouč Bílek

Pro Bílka není Plzeň neznámým místem. Viktorii už vedl před patnácti lety, tenkrát se ale jednalo jen o několikaměsíční epizodu. Neodolal totiž nabídce pražské Sparty.

Právě proti celku z Letné odstartuje i své druhé angažmá na západě Čech, v lize totiž na svůj bývalý celek narazí hned ve středu.

Společně s Bílkem přichází k týmu i Pavel Horváth, plzeňský patriot bude působit v pozici asistenta trenéra. Součástí realizačního týmu Viktorie zůstávají Marek Bakoš s Matúšem Kozáčikem.

Plzeňské vedení časem neplýtvalo. V neděli odvolalo Adriana Guľu, v pondělí jmenovalo vás.

Seběhlo se to hrozně rychle. Po zápase s Příbramí mě s nabídkou kontaktoval pan Šádek a já jsem souhlasil. Během jednoho dne tak bylo vše dořešené.

Jak odvážné má současná Viktoria pod vaším vedením ambice?

Zůstávají vysoké. Do konce zbývají čtyři ligové zápasy a finále poháru. Naším cílem je se dostat do kvalifikace evropských soutěží. Věřím tomu, že kádr je tu dobrý. Potřebujeme zabrat hned v prvním zápase proti Spartě. Věřím tomu, že sezona bude ještě úspěšná.

Jaké jsou vaše úvodní dojmy z mužstva a prostředí?

Sesbíral jsem hodně informací. Proběhlo první setkání s hráči i s vedením klubu, měli jsme první trénink. Zatím je tedy vše v pořádku.

Ve Viktorii jste krátce působil již v roce 2006. Od té doby se toho zde ale hodně změnilo, je to tak?

Je to pravda. Byl jsem tu krátce a od té doby se toho změnilo opravdu moc. Je tu nový stadion, nové tréninkové plochy, zázemí... V Plzni se udělal obrovský kus práce.

Jak hodnotíte první tréninkovou jednotku, kterou jste řídil?

Já jsem spokojený. Byl to taktický trénink, je totiž dva dny před zápasem. Řekli jsme si, jak bychom asi chtěli hrát. Mám z toho dobré dojmy.

Jak dobře se znáte s vašimi novými svěřenci?

Když jsem tu působil jako trenér, tak tu byl ještě David Limberský. Trénoval jsem jej tedy jak v klubu, tak v národním týmu. Je to jediný hráč, kterého znám.

Už ve středu vás čeká vaše premiéra, navíc rovnou proti Spartě. Je fajn, že začínáte takhle rychle, nebo byste upřednostnil větší prostor pro přípravu?

Asi bych byl radši, kdybychom měli více tréninků, abychom si řekli, jak chceme hrát, a hráči to plně pochopili. Ale nic se neděje. Ve středu nás čeká důležitý zápas. Kádr je tu dobrý, hráči určitě bleskově pochopí, co po nich chci, a věřím, že odvedeme kvalitní práci s dobrým výsledkem už ve středu.

Souboj se Spartou je pro vás navíc z osobního hlediska svým způsobem speciální...

Samozřejmě. Na Spartě jsem působil dlouho jako hráč, byl jsem tam i jako trenér. Očekávám zajímavé utkání. Sparta v posledním zápase hrála velmi dobře a vyhrála, takže v ní určitě bude lepší atmosféra než předtím. My máme co napravovat. Věřím tomu, že výsledkově zabereme a do konce sezony získáme tolik bodů, které nám zaručí účast v evropských soutěžích.

Naposledy jste trénoval v Kazachstánu, vedl jste tamní reprezentaci i mužstvo Astany. Jak se cítíte před další trenérskou štací? Odreagoval jste se trochu od fotbalu?

Měl jsem asi pětiměsíční pauzu. Jsem tedy plný sil a těším se na to.