Bílek v Plzni potvrzen. Domluvili jsme se rychle, cílem jsou poháry, řekl

Loni v listopadu Bílek skončil u kazašské reprezentace, v únoru se jeho jméno objevovalo v souvislosti s nástupem do Sparty, kde však dostal přednost Pavel Vrba.

A „sparťan“ Bílek přebírá „Vrbovu“ Plzeň.

„Domluvili jsme se rychle. Chceme zvládnout závěr sezony tak, abychom si zajistili účast v pohárech pro příští sezonu,“ řekl šestapadesátiletý kouč při nástupu. V pondělí dopoledne vedl první trénink v tréninkovém centru v Luční ulici.

Plzeň je tři kola před koncem sezony v tabulce pátá, což je v současnosti pohárová příčka. Na čtvrté Slovácko ztrácí čtyři body, ale odehrála o utkání méně.

Navíc příští týden ve středu ji čeká finále MOL Cupu. Pokud by Slavii porazila, půjde do kvalifikace o Evropskou ligu. Pokud neuspěje a udrží pátou příčku, čeká ji kvalifikace o postup do nově vzniklé Konferenční ligy. Na šestý Liberec má dvoubodový náskok.

Bílek dostal smlouvu do léta 2023, jeho asistentem se stala místní legenda Pavel Horváth, v realizačním týmu zůstávají další patrioti Marek Bakoš a Matúš Kozáčik.

„Jsem rád, že jsme se s Michalem Bílkem domluvili na všech podmínkách. Našim cílem je nyní dodat týmu nový impuls, dobře se nachystat na závěr sezony a samozřejmě zlepšit herní projev,“ řekl majitel klubu a generální manažer Adolf Šádek.

Bílek patří mezi nejuznávanější české trenéry.

Jako první kouč v samostatné české historii vyhrál v jednom roce ligu i pohár. Bylo to se Spartou v ročníku 2006/2007, který začal právě v Plzni. Tenkrát byl klíčovým sparťanským hráčem Pavel Horváth.

Když se obhajoba nepovedla, Bílek na konci jara 2008 ve Spartě rezignoval a krátce po něm klub uvolnil Horvátha do Plzně, která následně po příchodu trenéra Pavla Vrby vyhrávala tituly a třikrát postoupila do Ligy mistrů.

Bílek dostal šanci v Ružomberoku a od léta 2009 byl u českého národního mužstva. Nejdřív jako asistent Ivana Haška, od listopadu 2009 už jako hlavní kouč.

Ač s ním fanoušci nebyli spokojení, českou reprezentaci dovedl na mistrovství Evropy 2012, na šampionátu v Polsku s ní vyhrál skupinu a postoupil do čtvrtfinále. Od té doby Česko na podobný úspěch čeká.

Když reprezentace zkazila následnou kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2014, Bílek byl odvolán. Poté zažil neúspěšné štace v Tbilisi a v Jihlavě, naopak Zlín výrazně zvedl.

V lednu 2019 získal angažmá u kazašské reprezentace. Loni současně vedl i tamní FC Astana. Během podzimu v Kazachstánu v obou rolích postupně skončil.

Bílek je bývalý vynikající záložník, nejlepší fotbalista Československa za rok 1989. Jeho zásluhou především se tehdejší reprezentace probila na mistrovství světa 1990 do Itálie.

Je odchovancem Sparty, kde působil jako hráč a později jako trenér. Je paradoxní, že premiéru v roli plzeňského kouče si odbude právě ve středu na Letné. A že proti němu bude stát Pavel Vrba, který byl léta spjatý s Plzní a klub pozvedl mezi českou elitu.

Když Bílek vedl reprezentaci, kostru týmu tvořili právě hráči Plzně, kterou v té době vedl Vrba.

Během hráčské kariéry Bílek nastupoval také za Betis Sevillu, Viktorii Žižkov a Teplice, kde začal i trénovat. Jako trenér působil v Kostarice, u české mládežnické reprezentace, v Blšanech a v létě 2006 nastoupil do Plzně. Ale už po dvou měsících ho přetáhla Sparta.