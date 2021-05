Je tu nová éra plzeňské Viktorie. Už znovu. Zřejmě s Horváthem a Bílkem

Po předchozím pětigólovém výprasku na Slavii to byla poslední kapka.

Těžko by si Guľa představil horší scénář. Těšil se na návrat fanoušků na tribuny, jenže ti už v první půli skandovali „Guľa ven!“ Viktorii se navíc během utkání zranili Kopic, Beauguel a Limberský, tři důležití hráči základní sestavy. „Je to pro nás opravdu náročný den,“ soukal ze sebe slovenský kouč na pozápasové tiskové konferenci.

Zřejmě netušil, že pro něj bude v Plzni i tím posledním. A že ho vystřídají Pavel Horváth s Michalem Bílkem.

Když se v prosinci 2019 Viktoria rozcházela s Pavlem Vrbou, bylo cítit, že změnu potřebují obě strany. Tentokrát šlo o rezolutní verdikt plzeňského vedení.

Guľa by dál bojoval, dál by vzýval týmového ducha jako v téměř každém rozhovoru, dál by se snažil naučit své mužstvo konečně proměňovat šance. Jenže novou příležitost už nedostane.

A tak se naskýtá otázka, jakou cestu se Viktoria vydá dál. Slovenský experiment se minul účinkem, nyní je třeba tým okamžitě oživit. Ve středu hraje Plzeň na Spartě a blíží se i finále MOL Cupu, které je pro ni zásadní.



Být na straně poražených finalistů vzhledem ke kvalifikaci do evropských pohárů absolutně nic neznamená. Plzeň potřebuje k účasti v předkolech Evropské ligy, momentálně nejlepší dostupné variantě, vyhrát pohár nebo se v lize umístit do třetí příčky.

První zmíněná cesta vypadá rozhodně reálněji, Jablonec a Spartu už bude Viktoria nahánět jen těžko.

Pavel Horváth

Kdo bude Plzeň probouzet? Vedení má představit nové složení realizačního týmu v úvodu týdne, momentálně se ale nejvíc hovoří o tandemu Michal Bílek a Pavel Horváth. Oba jsou volní, oba mají k Viktorii vztah. Podle informací MF DNES by už měli vést pondělní trénink.



Spojení s Horváthem dává smysl. Už jen proto, že klubový boss Adolf Šádek nevyhodil asistenta trenéra Marka Bakoše ani kouče gólmanů Matúše Kozáčika, zatímco ostatní členové Guľovy početné party si museli balit.

Právě Bakoš s Kozáčikem jsou součástí Horváthovy plzeňské éry, kdy mužstvo kolem kapitána s nefotbalovou postavou, zato fantastickou levačkou sbíralo jeden úspěch za druhým.



Bílek je zase trenér, po kterém dlouhodobě touží většina ligy. Bývalý reprezentační kouč vedl Plzeň krátce v roce 2006, pak ale dostal laso z pražské Sparty. Naposledy působil u reprezentace Kazachstánu, kterou opustil v listopadu loňského roku.

Je pravdou, že Bílek nepatří mezi nejlevnější trenéry. Pokud máte zájem o jeho služby, musíte si připlatit. A to v českém prostředí může být problém.

Viktoria ale už angažováním Guľy ukázala, že se nebojí investovat. I když zpětně tento krok zřejmě nebude hodnotit úplně kladně...

Jaké úkoly před novou trenérskou dvojicí stojí? Pohár je priorita, důstojné dohrání ligového ročníku příjemným bonusem. A případným středečním skolením Sparty, z jejíž lavičky se Plzni poprvé od svého odchodu postaví starý známý Pavel Vrba, by Bílek s Horváthem jistě položili slušný základ.