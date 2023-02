Viděl jsem touhu zápas zvrátit, chválil kouč Bílek plzeňský tým

„Klopýtnout dvakrát v řadě by bylo velmi nepříjemné,“ byl si vědom hlavní trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek

Jak náročný zápas to pro vás byl?

Myslím, že jsme do něj vstoupili dobře. Drželi jsme balon, soupeře zatlačili, ale bohužel se pak Brno dostalo na naši polovinu a hned dalo branku. Utkání jsme měli opticky pod kontrolou, situace, kdy jsme mohli jít do zakončení, tam byly, ale chyběl nám důraz. V prvním poločase nám nešly ani centry. To byla velká škoda, protože máme v týmu hráče, kteří se z těchto balonů umí prosadit. Ve druhé půli byl obraz hry podobný, ale my jsme akce zpřesnili.

Zatrnulo vám, když Řezníček vstřelil druhý gól a soupeř se chvíli radoval?

Tohle byl klíčový moment. Brno dalo gól, ale naštěstí padl z ofsajdu. A nám se prakticky vzápětí podařilo vyrovnat na 1:1. Když se podívám na utkání celkově, tak jsme zaslouženě vyhráli. Samozřejmě si cením toho, že i když se zápas nevyvíjel podle našich představ a prohrávali jsme, tak na hráčích byla vidět touha utkání zvrátit a vyhrát. Od první do poslední minuty. Toho si vážím.

Nepřemýšlel jste, že byste na hřiště za nepříznivého stavu poslal dalšího útočníka?

Když dalo Brno branku na 2:0, tak jsme měli připravenou variantu, že na hřiště pošleme dalšího hráče na hrot. Místo toho jsme ale vyrovnali na 1:1, takže to nebylo potřeba. Věřil jsem hráčům, kteří byli na trávníku. Na lavičce máme další, kteří čekají na šanci a utkání by oživili. Nechali jsme to být, protože jsme viděli, že kombinačně je to dobré. Chyběl jen důraz.

Neměli jste v hlavách trochu strašák v podobě předchozí domácí porážky s Hradcem Králové?

S Hradcem to byla samozřejmě nepříjemná ztráta, to jednoznačně. Ale i tam jsme měli řadu tutových šancí, které jsme nedali. Hodili jsme to utkání už za hlavu, ale i kvůli psychice jsme věděli, že zápas v Brně je hodně důležitý. Klopýtnout dvakrát v řadě by bylo velmi nepříjemné.

Jak je na tom po utkání Lukáš Kalvach, který se zranil?

Uvidíme, jak to s Lukášem bude. Jedná se o zranění kotníku. Teď má berle, cítí velkou bolest a půjde na vyšetření. Lukáš je pro nás nesmírně důležitý hráč. Je fotbalový, má myšlenku, dlouhou přihrávku, umí zklidnit naši hru. Kdyby byl delší dobu mimo, tak by to pro nás samozřejmě bylo špatné.

Brněnský záložník Michal Ševčík hlavou střílí gól v utkání proti Plzni.

Směřovali jste před zápasem speciální pozornost na klíčové brněnské opory Řezníčka s Ševčíkem?

V přípravě jsme se samozřejmě zaměřili i na individuality soupeře. A Řezníček i Ševčík patří v Brně mezi ty nejvýraznější. Řezníček je velmi silný v pokutovém území. My jsme se snažili držet balon a nechávat Brno daleko od naší brány. Ševčík nám ukázal hned v úvodu, že se dokáže uvolnit a dát gól. Je šikovný, umí si navést balon na levou nohu a zakončit, má spoustu gólových přihrávek. Ale jsem rád, že až na gólovou situaci se tito dva hráči moc do hry nedostali.

Jak se vám naopak líbil výkon vašeho Pavla Buchy, který dal důležitý vyrovnávací gól?

Jsem rád, že dal Pavel gól. Měl několik laciných ztrát, ale zase se ukázalo, jak důležitým hráčem pro nás je. Dostal se do situace, zakřičel si a dal důležitou branku na 1:1. Pak jsem cítil, že máme dost času i sil na to, abychom zápas zvládli.