Hraj jako Limba! Jen hraj. Radosta poslechl a zářil. Řekl si o návrat do Teplic?

Jak na jaře, tak i teď na podzim skóroval třikrát. Ovšem jeho hlavní náplní góly nejsou, což souvisí i se změnou pozice ze záložníka na obránce. „Dával jsem mu za vzor Limberského, to je taky pravák a hrál levého beka. On se toho chytil a hrál velmi dobře,“ chválí junáka kouč Miroslav Holeňák, který přišel v létě.

Limberský je s Plzní pětinásobným mistrem, kopal Ligu mistrů a nasbíral čtyři desítky startů za reprezentaci. Znamenitý levý bek však proslul i svými eskapádami, výstřelky a aférami. „Samozřejmě, je to úplně jiná povaha než Rady. Naštěstí. Chtěl jsem, ať ho kopíruje jen herně,“ pousmál se trenér.

Radosta neprotestoval, když musel vyplnit mezeru v sestavě po letním odchodu Petra Heppnera do Vlašimi. „Byla to pro nás čára přes rozpočet, museli jsme hledat řešení. A Rady to vzal za své, byl tomu nakloněný, což je lepší než někoho přemlouvat. Trénoval jsem ho s Lubošem Kozlem v juniorské reprezentaci a věděl jsem, že je tuhle roli schopný zvládnout,“ správně vycítil Holeňák.

A Radosta, který v nejvyšší soutěži debutoval už v sedmnácti letech, si novou pozici užívá: „Na bekovi hraju takové falešné křídlo, najdu si tam to svoje útočné zalíbení. S trenérem víme, co od toho postu očekávat, v ofenzivě mě nebrzdí.“

I herní vytížení a důvěra trenéra mu pomohly ke zlepšení. „Díky tomu jsem získal větší sebevědomí. Dostal jsem se tu do formy. Jsem rád, že jsme se pro hostování rozhodli, Varnsdorf mi neuvěřitelně pomohl. Mám to tady moc rád,“ svěřil se blonďatý fotbalista.

Jenže v zimě může adresu zase vyměnit za tu teplickou. „Je možné, že se vrátím, ale není to úplně na mně. Nic jiného neřeším. Uvidíme, jestli můj vzrůst výkonu bude stačit,“ dumá Radosta, jenž má v lize 40 startů, jedenáct z nich v základní sestavě: „Snažil jsem se ve Varnsdorfu ukázat, že na ligu mám, doufám, že to bylo vidět. A snad je výhoda i to, že umím hrát na víc postech.“

Nechají-li si ho Teplice v kádru, opouštět Varnsdorf se mu nebude lehko. Slovan totiž přezimuje čtvrtý, bod od baráže a čtyři od postupu. Tým nerozklížila ani kauza Dordič, kanonýra kvůli noži v ruce odvedla policie z tréninku. „Nikoho to tady nepoložilo, jsme silný tým i psychicky,“ těší pracanta Radostu.

Ze začátku sezony prý Varnsdorfu nikdo nevěřil: „Všichni nás odepisovali. Ale já v týmu cítím neskutečnou sílu, na podzim jsme ji prokázali. Naše umístění je oprávněné. Ukázali jsme, že patříme nahoru. A myslím, že baráž není nereálný sen!“