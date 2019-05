Radosta poprvé v lize od úvodu: Skvělé, byť i mě ovlivnil debakl

V neděli, pouhé dva dny po svých osmnáctých narozeninách. „Skvělý pocit!“ zářil mladík. „Pro mě je každý zápas velkou zkušeností. Sice mi to trošku kazí minulá prohra doma, i tak jsem si to užil.“

V odvetě semifinále play off skupiny o Evropu skláři remizovali 1:1, ale předchozí průšvih 0:8 to nevyžehlilo. „Ten debakl byl cítit ze všech kluků, i já tím byl ovlivněný. Není hezké takhle prohrát, potom celý týden trénovat a vědět, že druhý zápas se o nic nehraje,“ vykreslil Radosta neradostné pocity.

„Nějak jsme odvetu zvládli, alespoň trošku jsme ten minulý zápas remízou napravili a ukázali jsme fanouškům, že budeme chtít pokračovat v těch lepších výkonech.“

Šlo o Radostův čtvrtý ligový start, naskočil v záložní formaci a na trávníku kmital 76 minut. Dosud nejvíc v kariéře. „Už trénuji s klukama dlouho, snažím se připravovat na zápasy stejně jako oni a doufám, že šance přijde. Když jsem viděl marodku v týmu, trošku jsem počítal, že nastoupím,“ přiznal.

Co je mu vlastní? „Pro mě je bližší útočení. Dostat se dopředu, vytvářet šance, ať už pro kluky, nebo pro sebe. Dávat góly, přihrávat na ně. Ale práce do defenzivy je taky důležitá, to si uvědomuju, snažím se ji plnit na sto procent dopředu i dozadu,“ tvrdí.

Nejvíc mu prý vyhovuje post kreativního záložníka. „Teplický trenér Hejkal mě připravuje jak na roli zprostředka, tak ze strany. Krajní hráč jsem i v reprezentaci U18, dostávám víc prostoru a patřím ke klukům, od kterých se očekává, že tým potáhnou.“

V nedělní partii v Mladé Boleslavi se prvoligového debutu dočkali dva tepličtí mladíci, oba dvacetiletí. V závěru střídali Makedonec Benjamin Musafič a Patrik Ondrášek z juniorky.