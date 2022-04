Covid byl strašidelný, vzpomíná Radosta. Varnsdorf vnímá jako šanci

Jenže jarní hostování nezačalo v zimě šťastně. „Hned v lednu jsem si prošel těžším průběhem covidu. Byl jsem přes noc v nemocnici, měl jsem bolesti hlavy, závratě. Celkem strašidelné. Když jde o zdraví, má člověk strach,“ líčí trable. „Druhý den už to bylo dobré.“

Ve varnsdorfské Kotlině měli o Radostu starost. „Byli jsme všichni vystrašení, jak ho to sejmulo,“ přiznal trenér Pavel Drsek.

Nástup teplického hosta do nového angažmá to ovlivnilo. „Vrátit se po covidu nebylo úplně snadné. Taková drobnější stopka ze začátku. Naštěstí moje tělo to zvládlo, testy neodhalily nic vážnějšího. Takže teď to beru, že je všechno vyřízené a jsem snad v pořádku.“

Navzdory svému mládí už za teplické skláře kopal v první lize čtyři sezony, nasbíral 40 startů, jediný, zato vítězný gól dal ve Zlíně. Přesto neremcal, když musel o patro níž.

„Jsem za hostování velmi rád, k fotbalu patří. Šel jsem do týmu, který je na tom fotbalově dobře, a naskakuji, s klukama jsme si sedli. Beru to jako pozitivní krok. Rozhodně nejsem naštvaný!“ vnímá to jako šanci, jak se zocelit. „Každá nová zkušenost je dobrá. Poznávám, jak to chodí ve druhé lize, je jiná než ta první. Možná ve fyzické připravenosti i náročnější.“

Do základní sestavy se natrvalo zatím neprobil. „Znal jsem Matěje z Teplic, věděl jsem, jaký typ hráče si beru. Samozřejmě na podzim neměl velké vytížení, navíc se potýkal s dlouhodobým zraněním a na křídlech je tu konkurence. Postupně se do toho dostává,“ tvrdí Drsek, bývalý teplický asistent.

I Radosta říká: „Po zranění není snadné vrátit se do první ligy, i proto hostování chápu jako správný krok, ne jako křivdu. V Teplicích zase budu mít v přípravě šanci.“

Zatím se však upíná k druholigovému finiši. Slovanu se daří, ještě může pokukovat po postupové baráži. „Ambice na ni tady jsou, i výkonnostně na to máme. Škoda, že jsme měli na jaře špatnou sérii, ale nic nám neuteklo.“ Varnsdorf je díky výhře na Dukle pět bodů od baráže a v úterý hostí čtvrtou Líšeň. „Náš tým má velkou sílu,“ cítí Radosta.