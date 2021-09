Útočník Nešpor mění Olomouc za Jablonec. Těší se na Konferenční ligu

Jablonec angažmá jedenatřicetiletého fotbalisty oznámil na svých webových stránkách.

FK Jablonec @FKJablonec POSILA LAST MINUTE! Do Jablonce přestupuje útočník Martin Nešpor ⚽️ Vítej v Jablonci a ať se ti daří! https://t.co/AfXBSgVEDu #vprvnilinii #prestupy https://t.co/JSkRT0D9ie oblíbit odpovědět

„Přestup byl hrozně narychlo. Absolvoval jsem dnes dopolední trénink v Olomouci a okolo oběda mi volal manažer, že je možnost jít do Jablonce, tak jestli bych tomu byl nakloněn. Říkám, že ano. Jablonec pořád beru jako klub, co hraje každý rok o nejvyšší příčky a bojuje o evropské poháry. Takže jednoznačně mě to láká, je to pro mě výzva a těším se na to,“ uvedl Nešpor.

Jablonecký celek posílil v den uzavření soupisek pro účast ve skupině Evropské konferenční ligy. „Na evropský fotbal se těším. Je to srovnání klubů, jak na tom jsme v Čechách. Pro hráče to je vždy dvojnásobná motivace, když se hraje na velkých a plných stadionech v zahraničí. Je to i srovnání pro hráče, jak na tom jsou. Doufám, že uděláme dobrý výsledek a umístíme se na dobrém místě v tabulce,“ přál si Nešpor.

Zkušený útočník hrával českou ligu i za Bohemians 1905, Mladou Boleslav a Spartu. Působil také v Gliwicích, Lubinu a albánském Skënderbeu. V české nejvyšší soutěži má na kontě 168 startů a 37 branek.