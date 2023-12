Koleno drží, je ve skvělé kondici, hlásí Mareš. Pardubicím proti Liberci věří

„Hrálo se 2 x 40 minut, nějaké zápasové tempo to mělo,“ uvedl Mareš. „Pak bylo volno a jinak to probíhalo jako vždycky, jen bez cestování,“ srovnával 20letý bek Pardubic.

Před dvěma týdny Východočeši doma poměrně úspěšně válčili s mistrovskou Spartou, které však nakonec smolně 1:2 podlehli. Mareš si cenil zejména toho, že se jeho mančaft nebál hrát.

„Kombinovali jsme, dařilo se nám i držet balon. Plnili jsme taktické pokyny – pouze ten výsledek nám nedoběhl,“ mrzelo jej.

Jako odchovanec slavného pražského klubu potkal v kádru soupeře řadu starých známých z ročníku 2003. „Teď už ty vazby nejsou tak úzké, ale dřív jsme spolu trávili hodně času. Kromě fotbalu jsem s nimi taky pět let chodil do třídy na základní školu na Marjánku,“ vzpomínal Mareš na dětská léta po boku Patrika Vydry, Martina Vitíka, Adama Karabce i třeba Adama Hložka, který už dnes patří Leverkusenu.

Pro něj osobně to bylo třetí utkání po vleklém zranění s plnou minutáží a výborná zpráva je, že ho operované koleno prakticky nelimituje. „Když se mi to stalo, hodně to bolelo a myslel jsem si, že to bude fakt špatné,“ podotkl Mareš.

„Ale teď koleno ani při velkém zatížení vůbec necítím, je ve skvělé kondici. Nemám s tím problém v soubojích ani jinde, nebojím se. Snad jen na umělce, ale přes to se musím dostat. Podobná zranění k fotbalu zkrátka někdy patří.“

Během rehabilitačního období se minus snažil obrátit v plus. „Před tím úrazem jsem měl svalový deficit na zadním stehně té nohy. Doposiloval jsem to a oba svaly mám nyní stejné a silnější. V tom mi to pomohlo. Drží mi to prý i to koleno,“ líčil.

Věnovali se i chování ve vápně

Před mačem s libereckým Slovanem pardubické kabině tradičně posloužilo video, navíc s velmi čerstvými záběry, protože soupeř ve středu dohrával střetnutí na „Bohemce“ (0:0).

„Dívali jsme se na to, že jejich tři útočníci (Tupta, Kulenovič a Christian Frýdek) mají super čísla. Zaměřili jsme se proto na defenzivní činnost, musíme si na ně dávat pozor. Ale je to poslední zápas v této půlsezoně a chceme určitě vyhrát,“ řekl Mareš, podle něhož se mužstvo zaměřilo i na chování ve vlastním pokutovém území, kde často panuje chaos.

„Víme, že Kulenovič parádně hlavičkuje a dostává i balony do těla. Musíme ho o ně obrat, aby je pak nemohl rozdávat,“ dodal.