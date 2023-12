Pardubický trenér Kováč: Liberec má nahoře nebezpečný „trojzubec“

Aby se to povedlo, byl se Radoslav Kováč, trenér Východočechů, osobně podívat i na středeční dohrávce Liberce ve vršovickém Ďolíčku, kde Slovan s místními Bohemians 1905 „plichtil“ 0:0.

„Hlavně v první půli Liberečtí slušně kombinovali, vědí, co chtějí hrát. Líbil se mi jejich pohyb,“ uvedl Kováč na adresu nejbližšího soka, který je v tabulce na průběžné osmé příčce (Pardubicím náleží barážová 14.). „Brzy po přestávce však Ghali dostal červenou kartu a pak už to pro ně bylo složitější. Vzhledem k šancím nicméně měli už v úvodním poločase rozhodnout,“ doplnil.

Pardubice – Liberec Sobota 15.00 online

Sám musel v mezidobí od smolné porážky se Spartou z 3. prosince (1:2) vymýšlet, jak svoje svěřence udrží aspoň v jakés takés zápasové zátěži, když se nekonala Karviná.

„O víkendu jsme si dali modelové utkání mezi sebou, pozvali jsme si na to i rozhodčí. Samozřejmě to nebylo úplně ostré utkání s nějakým soupeřem, ale myslím, že splnilo účel,“ přemítal Kováč.

Daněk se vrací po trestu

Ten doufá, že i přes neplánovanou pauzu vydržel apetit útočníku Tomáši Zlatohlávkovi, jenž se trefil v předchozích dvou kolech a celkem má na kontě už tři branky.

„Vnímali jsme jeho potenciál, proto přicházel,“ konstatoval kouč Kováč. „Zvykal si na ligu, na její intenzitu, trvalo mu to déle. Teď už je ale poznat, že se on i Patras (Vojtěch Patrák, další útočník) dostávají do pohody. Věřím, že ten se taky připojí, kvalitu kluci mají. Ale je potřeba začít už v sobotu,“ usmál se.

Do sestavy Pardubic se taky po karetním trestu vrací záložník Kryštof Daněk, což by pro tým měla být velká vzpruha.

„To je důležité, je to gólový hráč, který nám výrazně pomáhá,“ přisvědčil Kováč. „Ale měli jsme s ním pohovor, protože dva zápasy od zlomeniny ruky to od něj nebylo takové, jaké bychom očekávali. Tenhle týden už však vypadal velice dobře. Snad proti Slovanu bude ve své standardní formě,“ přál si.

Kdo naopak tentokrát u hřiště nebude, je Kováčova „pravá ruka“ David Mikula. Ten od disciplinárky za urážky sudích při klání se Spartou vyfasoval stopku na dva zápasy.

Pokud jde o mužstvo Liberce, už od léta 2021 je vede trenér Luboš Kozel a osa mančaftu zůstává, jen se kolem ní točí mladíci na hostování. I proto se podle Kováče prezentuje podobně jako loni.

„Měli krizi, ale od té doby čtyřikrát vyhráli a třikrát remizovali. Jejich tým si sedá,“ poznamenal Kováč. „Obrovská posila pro ně je, že k nim natrvalo přestoupil Ľubomír Tupta. To je skvělý fotbalista. Ten ‚trojzubec‘ nahoře (kromě Tupty Kulenovič s Christianem Frýdkem) a pracovitý střed — Červ tam je taky už dvě sezony — má super čísla. Začali dávat góly, jejich způsob hry se mi hodně zamlouvá,“ přiznal.

K líbivému fotbalu by měl přispět i opečovávaný trávník, na nějž se po Spartě pěly ódy. „I když se tu dva dny nato hrál další zápas (reprezentace žen proti Slovinsku), proti Liberci bude pořád výborný. Když někdo hodně chce, tak to jde. Je to dobrá reklama pro klub,“ vyzdvihl trenér Kováč práci pořadatelů.