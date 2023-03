Gólem dávnému kamarádovi nastartoval Spartu. Výhra se počítá, řekl Haraslín

O pět let starší Bajza před necelými deseti roky vykulenému mladíkovi ze Slovanu Bratislava ukazoval, co a jak.

„Jsme kamarádi, známe se z působení v Itálii. Když jsem tam jako mladý přišel, tak mi Pavol hodně pomáhal, za to mu jsem vděčný,“ líčil Haraslín po setkání s bývalým spoluhráčem v české lize. O to, že stál na straně vítězů, se přičinil šestou trefou v sezoně.

Sparta díky jeho gólu na konci prvního poločasu prolomila bojovnou defenzivu oslabených domácích, kteří hráli v deseti od dvacáté minuty.

Nebyla to pro vás, i vzhledem k okolnostem zápasu, nečekaně těžce vybojovaná výhra?

Náš výkon sice nebyl excelentní, ale jsme v situaci, kdy se naháníme se Slavií a výhra se počítá. A je jedno, kolik to je.

Hradec velmi dobře začal, ale brzy přišel o vyloučeného Jakuba Kučeru. Přesto jste zase tak nedominovali, na rozdíl od minulých zápasů. Proč?

Možná právě kvůli té červené kartě. Hradec se potom zatáhl a najednou bylo méně prostoru. Museli jsme trochu naši hru změnit, ale zvládli jsme to a to je důležité, my teď musíme vyhrávat.

Mohlo to být i tím, že Hradec hraje důsledně a tvrdě?

O tom, že to tak bude, jsme věděli a nikomu to příjemné není. Musíme ale vyhrávat i takové zápasy, tohle se musí zvládnout.

Spartu jste posunul k výhře prvním gólem, při kterém jste využil toho, že jste byl první u brankářem vyraženého míče.

Od toho, abychom takové míče dobíhali, tam jako útočníci jsme. Tomáš Čvančara dobře vystřelil, brankář Bajza míč vyrazil a já jsem ho natřikrát i trochu se štěstím dostal do branky.

Ligu nyní čeká reprezentační pauza, nebylo by pro vás lepší, vzhledem k současné formě a sérii osmi výher, kdyby liga pokračovala?

Je to, jak to je. Hodně z nás pojede hrát za národní tým, je to naše práce a každý je rád, že může reprezentovat. I proto pro nás zápasový výpadek nebude velký a věřím, že i po pauze budeme pokračovat v takové formě jako teď před ní.