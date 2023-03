Hradec Králové - Sparta 0:2, domácí brzo v deseti. Rozhodli Haraslín s Wiesnerem

A to byl zlomový moment.

Vždyť do té doby hrozili především domácí. Vašulínova střela z dálky se sice po zemi dostala do sítě, lajnový sudí však ihned zvedal praporek a signalizoval ofsajd. Nicméně ani tento signál sparťanům nestačil a dál kupili nepřesnosti, kvůli kterým Hradec snadno pronikal až do vápna.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Sparta registrovala v podstatě jen Vitíkovu střelu z dálky, kterou bez větších potíží lapil brankář Bajza.

Jedné z dalších chyb v hostující rozehrávce chtěl využít Kučera, míč si však předkopl příliš daleko a vystupujícího Kairinena ošklivě sestřelil. Podle všeho neměl v úmyslu faulovat a ani sparťanského záložníka netrefil kopačkou, rozhodčí však jeho zákrok vyhodnotil jako surový, a proto se musel poroučet ze hřiště.

Od té doby měla Sparta utkání pod kontrolou. Ze stran létal jeden centr za druhým, Haraslín hrozil svými průniky po hbitých kličkách. Bušení do hradecké obrany po rohu zužitkoval Krejčí, který nadvakrát dostal míč za Bajzova záda, nicméně před brankářem stojící Kuchta se ještě do rány vložil, a tak ovlivnil hru v jasném ofsajdu. Po rychlém přezkoumání na videu rozhodčí trefu neuznali.

A tak dobývání pokračovalo. Těsně před koncem poločasu se ke střele dostal Čvančara, Bajza vyrážel jen ke dvojici Gabriel - Haraslín. Slovenský křídelník byl ale rychlejší, míč postrčil směrem k domácímu gólmanovi, který jej zvládl jen zpomalit, gólu už ale nezabránil.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Hradci.

Sparťanští příznivci na zaplněné protilehlé tribuně, která prakticky patřila pouze jim, se mohli začít radovat.

Ale ani oni nepředpokládali, že to bude na dlouhou dobu jediná radost, kterou zažijí. Od té chvíle hosté zkoušeli, stříleli, obehrávali, nicméně výborného brankáře Bajzu překonat nemohli. Ani Čvančara, který se natahoval po teči Wiesnerova přízemního pokusu a ani Kuchta, který sám zkoušel pálit z boku, neuspěli.

Největší příležitost mohl mít právě druhý jmenovaný, který náběhem vybídl Kairinena, aby jej vyslal směrem k Bajzovi, pod kterým dokázal míč procedit, ale místo přihrávky osamocenému Sadílkovi si vybral střelu, kterou jen opřel balon o boční síť.

Netřeba popisovat gesta, která na něj směrem od zklamaného záložníka směřovala. Poté pálil také střídající Minčev, ale opět nechal vyniknout připraveného domácího brankáře.

Sparťanský záložník Kaan Kairinen (vlevo) a Jakub Kučera z Hradce Králové

Ke konci zápasu Sparta sice držela míč, ale do šancí se dostávala pořád méně a méně. Oslabený Hradec navíc občas hrozil z ojedinělých protiútoků. Když jednou po faulu Minčeva vytěžil standardní situaci, nejeden sparťanský fanoušek měl v tu chvíli v hlavě podzimní duely, které hosté dokázali zahodit, byť je kontrolovali.

To se ale tentokrát nestalo. Kuchta z protiútoku dostal míč do vápna, jeho střela se odrazila k Wiesnerovi, který si trochu pohrál s brankářem Bajzou a zavěsil pod břevno. Sparťané tak minimálně do večera jdou na první místo, v lize zvítězili už posedmé v řadě.