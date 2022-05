Limberský se loučil s kariérou, jeho "Zlatá éra" porazila 6:5 plzeňský A-tým

Při úvodním představování týmů Limberský nastoupil na hřiště jako poslední za obrovského potlesku zaplněných tribun Doosan Areny. Od fanoušků brzy zaznělo i oblíbené skandování „Limberský, ty jsi hovado“.

Zápas měl redukovanou hrací dobu 2x35 minut a střídalo se hokejově. „Zlatá éra“ vedená trenérem Vrbou, jenž v minulém týdnu po odvolání ze Sparty získal angažmá v Ostravě, začala lépe. V páté minutě otevřel skóre Pilař a pak zvýšil Vaněk po přihrávce současného asistenta A-týmu Horvátha.

Po Havlově snížení se ve 23. minutě poprvé prosadil Limberský patičkou. Za úřadující šampiony se trefil Šulc, ale Bakoš s Ševinským stanovili poločasový výsledek na 5:2 pro legendy Viktorie.

Svěřenci kouče Bílka po změně stran rychle dotáhli tříbrankové manko. Nejdřív skóroval Beauguel, který byl s 19 ligovými góly nejlepším střelcem uplynulého ročníku a v létě Viktorii opustí. Krátce nato francouzského útočníka napodobili Kopic s Hlavatým.

Limberský v úvodu nastavení exhibici symbolicky rozhodl střelou z voleje po přímém kopu. Po závěrečné děkovací řeči někdejší levý obránce na trávníku usedl na připravený trůn a jako dárek dostal sud plzeňského piva. Několik písniček Limberskému věnoval muzikant Marek Ztracený, současný vítěz ankety Zlatý Slavík a plzeňský fanoušek. Viktoria na závěr oznámila, že navždy vyřadila Limberského dres s číslem osm.

„Je to asi nejkrásnější den mého života. Chtěl bych, aby se to opakovalo furt dokola, což samozřejmě nejde. Jsem šťastný, že jsem si tady naposledy mohl zahrát, protože je to samozřejmě nejhezčí stadion v celé České republice. To je přece jasné,“ řekl dojatý Limberský.

Plzeňský odchovanec ukončil profesionální kariéru loni v létě. Limberský v dresu Viktorie odehrál 544 soutěžních utkání a pomohl mimo jiné k pěti mistrovským titulům. Bývalý reprezentační bek naposledy nastupoval za třetiligové Domažlice.