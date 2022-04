Limberského fotbalová rozlučka: trénovat bude Vrba. A Krmenčík? Neexistuje

Nastoupí proti sobě aktuální mužstvo plzeňské Viktorie a výběr ze zlaté éry západočeského klubu. Na jedné straně tedy například Limberský, Bakoš nebo Darida, na druhé pak Staněk, Beauguel či Kalvach.

Zatímco současný tým povede Michal Bílek, na „Limberského“ střídačku se postaví trojice momentálních sparťanských trenérů: Pavel Vrba, Zdeněk Bečka a Martin Ticháček.

Limbovo finále Rozlučkový zápas Davida Limberského, který nese podtitul Limbovo finále, se uskuteční 17. května v plzeňské Doosan Areně. Výtěžek ze vstupného půjde kompletně do mládežnických struktur Viktorie. V předprogramu zazpívá fanouškům Marek Ztracený, pro Limberského tým navíc budou připravené speciální dresy.

Že pozve Vrbu, měl Limberský jasno hned. Stejně tak mu příliš dlouho nezabralo uvažování nad případnou pozvánkou pro Michaela Krmenčíka. Slávistický útočník si v minulých měsících poštval fotbalovou Plzeň proti sobě. Nejdříve hanlivými pokřiky, poté divokou oslavou gólu ve vzájemném střetnutí.

Kompletní sestavy zatím klub ani Limberský neodhalili. Jisté však je, že nepůjde o mix fotbalistů a známých osobností. Prostě jen současní a někdejší viktoriáni.

„Musím potrénovat, shodit dvě nebo tři kila. Určitě to nebude nějaký důchodcovský fotbal. A ještě bych rád nabídl panu Šádkovi, že tým, který vyhraje, bude příští rok pokračovat ve Viktorce,“ smál se dlouholetý levý obránce západočeského celku na úterní tiskové konferenci.

Před lety jste si zahrál na rozlučce Pavla Horvátha. Byla pro vás náročnější při samotném utkání, nebo až po něm?

Těžší to bylo po zápase. Byli tam herci a zpěváci, takže to nemělo takové tempo, byl to srandamač. Afterparty zato byla hodně náročná.

Bral jste loučení vašeho parťáka aspoň jako inspiraci?

Horvi měl krásnou rozlučku a byl bych rád, kdybych ji měl taky takovou. Možná ještě krásnější! Uvidíme, jak se nám povedla připravit, ale laťka je samozřejmě hodně vysoko.

Bylo složité přemluvit Pavla Vrbu, aby do Plzně dorazil?

Myslel jsem si, že to bude náročné, když trénuje Spartu. Taťka ale neváhal ani vteřinu a říkal, že jednoznačně přijede. Jsem za to moc rád. Od svého PR oddělení dostal zelenou, za což jsem šťastný. Myslím, že by se měly odhodit veškeré sváry. Je to oslava fotbalu, Viktorky i mě.

A co Michael Krmenčík? Tomu jste neříkal?

Pozvánku neobdržel. Za to, co pro Viktorku odvedl, by si ji asi zasloužil, jenže všichni víme, co se stalo.

Amnestii jste mu neudělil.

Přemýšlel jsem nad tím, ale ne. Jak se zachoval k fanouškům, jsem i já těžce kousal. Zkazil si to. Bohužel je taková situace, že tahle možnost vůbec neexistuje. Nemůže to jít.

Zato dorazí Roman Hubník, Vladimír Darida či Milan Petržela, kteří vám poslali videovzkazy. Je pro vás jejich sledování emotivní?

Měl jsem i slabší chvilku, ale naštěstí jsem to ustál. Emoce jsou to však veliké. Pro mě je to tečka za dlouhou kariérou. Nechci si to ještě pořádně připouštět, nerad bych měsíc probrečel. Spíš to přijde až na zápase a následné party, až si spolu s Milanem Petrželou zabékáme.

V Plzni jste si od mládí vyzkoušel post útočníka, záložníka i obránce. Kolik toho vystřídáte tentokrát? Nepůjdete třeba do branky?

Myslím, že budu hrát levého obránce a stopera. Jestli začnu na levém beku a kluci proti mě půjdou naplno, tak asi celý zápas nevydržím. Snad mě pak pustí doprostřed. Konkurence je ale veliká, třeba mě trenér Vrba ani nepostaví... (smích)

Věříte, že budete rozlučku spojovat s oslavou plzeňského ligového titulu?

Bylo by to ideální. Plzeň teď bude útočit z druhé pozice, což může být někdy i výhoda, když na vás až tak nefouká. Los má těžký, ale je to otevřené. Slavia podává dobré výkony, Sparta teď taky vyhrává. Klukům ale věřím. Udělají všechno, aby bylo umístění co nejlepší. A třeba před sezonou bych byl já osobně šťastný za jakékoliv pohárové umístění.

Na rozlučkový zápas jste si musel nakonec počkat více než rok.

Viktorka ale udělala maximum pro to, aby to bylo co nejdříve. Dřívější termín jsme už vymyslet nedokázali. Jsem hrozně rád, že to přijde až po sezoně, která bude pro Plzeň úspěšná, ať už dopadne jakkoliv. Bude to taková tečka za naší zlatou generací. Stylová.

Bude to zároveň i definitivní tečka za vaší fotbalovou kariérou?

V Domažlicích se mi teď docela daří, takže je ve hře návrat do první ligy! Ne, to si dělám samozřejmě legraci. Každopádně je možné, že jeden rok ještě někde dám. Fotbal mě stále baví, užívám si ho pro radost. Takový osvobozující pocit jsem nikdy nezažil. Není to profi fotbal, navíc parta v Domažlicích je skvělá, jen dojíždění mi trošku vadí. Jinak tam jsem šťastný. Uvidíme, jestli budu zdravý a budu stíhat, protože mám hodně podnikatelských záměrů.