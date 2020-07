Kouč Hoftych děkoval, že se liga dohrála. A zase složíme silný tým, řekl

Ve finále českého poháru proti Spartě to před deseti dny ještě nevyšlo (1:2). Ale v neděli v dalším finále už Liberec uspěl. V kvalifikačním utkání o Evropskou ligu zdolal Mladou Boleslav a zajistil si účast v 2. předkole.

„Odráželi jsme se ze dna. Navíc nám v zimě odešli velmi důležití hráči a s nimi dvacet gólů, tedy dvě třetiny našich vstřelených branek,“ připomněl Hoftych odchody Musy a Potočného.

„Zlomový zápas v sezoně byla Karviná. To se hrálo v uvozovkách o trenérský život. Překonali jsme to. Dojeli jsme až do skupiny o titul, kde jsme ani nedoufali, že bychom mohli být. Bylo by pak velké zklamání, kdybychom poslední zápas prohráli.“

Hoftych převzal Liberec loni v červnu, kdy nahradil slovenského kouče Zsolta Hornyáka. „Začátek sezony byl velmi těžký v tom, že jsme přicházeli velmi rychle po Zsoltu Hornyákovi, který praktikoval přece jen trošku jiný fotbal než my. Chtěl víc držet balon, hodně si to hrál přes gólmana. Filip Nguyen měl v minulé sezoně nejvíc přihrávek z celého mužstva. My chtěli hrát přímočařeji a rychleji. Chvilku to mužstvo bolelo, chvilku si to zvykalo. Na některé hráče to doléhalo tři čtyři měsíce,“ poznamenal Hoftych.

„Jedním ze zlomovým zápasů byl i ten domácí s Jabloncem. První poločas jsme hráli katastrofálně, žádný drajv. Druhý poločas jsme to změnili. Hráčům jsme řekli, že takhle to dál nepůjde. Od té doby jsme šli správným směrem,“ připomněl remízu 2:2 ve 13. ligovém kole.

Poháry si Liberec zahraje poprvé od sezony 2016/2017, čeká ho 2. předkolo Evropské ligy. Kvalifikace se bude hrát jen na jedno místo obvyklých dvou utkání.

„Chtěl bych především poděkovat LFA, byla v začátku ligy hodně operativní. Česká liga začala jako jedna z prvních. Jsme strašně rádi, že LFA soutěž odstartovala a měli jsme možnost ji dohrát.“

Kdyby se nedohrálo, Liberec by na poháry nedosáhl. Před nucenou jedenáctitýdenní pauzou byl sedmý.

„Buďme rádi za to, že když už bude šance, aby se poháry hrály. Asi taky bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace v Evropě. A strašně důležitý bude los,“ zdůraznil Hoftych.

Je připraven na to, že jeho tým potkají v létě další odchody opor. „Už samozřejmě pracujeme na příchodech. Liberec s tímhle umí pracovat, každý se diví, proč to tak je. Já říkám, že je tady prostě pozitivní fotbalové prostředí,“ podotkl kouč.

V kuloárech se spekuluje o odchodu Karafiáta, Kuchty či Malinského.

„Nebojím se toho, že bychom to nedokázali nahradit. Už dnes vedeme komunikaci s některými zajímavými hráči, máme dohodu s některými kluby, že nám je uvolní. Složíme určitě silné mužstvo a věřím, že budeme dál hrát slušný fotbal,“ poznamenal Hoftych.