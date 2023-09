Liberecký Rabušic: Bohužel jsme zase doplatili na druhý poločas

„Bod je pro nás určitě ztráta. Bohužel nedokážeme zápas uhrát zkušeností,“ řekl Rabušic, který byl u druhého libereckého gólu a odehrál necelou hodinu zápasu. „Pořád nám říkají, že máme mladé mužstvo, ale ligu už hrajeme nějaký rok a těch chyb se musíme postupně nějak vyvarovat. Doufám, že tohle bude jeden z posledních podobných zápasů a že se konečně poučíme.“

Jak jste divoký zápas s Teplicemi viděl?

Myslím, že to byl atraktivní zápas pro lidi. My jsme bohužel nezachytili začátek. Teplice daly dva hezké góly z dálky. Musím ale kluky pochválit, že jsme se nesložili. První poločas jsme se vybičovali a zvládli to ještě otočit. Navíc tam byly ještě nějaké šance. Bohužel jsme ale zase doplatili na druhý poločas, což nás provází celou sezonu. Opět naivní chyba, ze které byla penalta. V závěru tam nějaké ty šance byly, ale už jsme to nedokázali strhnout na svou stranu.

Co vám běželo hlavou, když jste v 11. minutě doma prohrávali 0:2?

Samozřejmě to nebylo jednoduché, ale řekl bych, že nás nějak nepřehrávali. Byly to střely z dálky a viděl jsem, že síla je na naší straně. Sice jsme prohrávali, ale všichni měli hlavy nahoře. Myslím si, že jsme si i věřili, že to dokážeme otočit.

Rozhodčí Liberci jeden gól neuznal po vašem souboji s brankářem Grigarem. Jak jste tu situaci vnímal?

Skákal jsem do míče a myslím, že jsem ho odehrál normálně hlavou, že jsem tam ruce neměl. Nevím, mám Grigiho rád, ale myslím si, že tohle faul nebyl. Pořád chceme, aby padaly góly, ovšem tyto souboje tam budou pořád. Já bych to nepískal.

Liberec ještě v letošní sezoně nevyhrál druhý poločas. Čím si to vysvětlujete?

Těžko říct. Tyhle zápasy se opakují a my nedokážeme herní trend udržet celý zápas. Jsou tam velké výkyvy, kdy v podstatě dvacet minut v zápase vypneme a většinou nás soupeř potrestá. Rozebíráme to neustále. Musíme najít nějakou cestu, aby se to nestávalo.

Co jste říkal na parádní trefu Varfolomejeva na 3:2?

Já jsem si myslel, že to šlo do boční sítě. Musím se podívat, jestli tam nebyla nějaká díra... Ale ne, trefil to neuvěřitelně. Já jsem opravdu nevěděl, že to je v bráně. Ale je pravda, že on tu střelu má. Klobouk dolů.