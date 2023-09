Můj gól? Zaskočil jsem brankáře a možná i sám sebe, smál se Havelka

„Vzhledem k vývoji zápasu remízu z Liberce bereme, i když do každého utkání jdeme s cílem uspět. Věděli jsme, že Liberec je doma nepříjemný soupeř a jsem rád, že si odvážíme bod,“ řekl Havelka, který svůj krásný gól neslavil vzhledem k tomu, že za Liberec v minulosti hrál.

Čím si vysvětlujete, že jste rychlé vedení 2:0 zase rychle ztratili?

Nevím, jestli nás něco rozhodilo… Za stavu dva nula možná přišlo trochu polevení a ztráta koncentrace. Tohle by se nemělo stávat, do dalších zápasů je to pro nás poučení. Pak už to bylo z naší strany o tom ubránit výsledek a dopředu jsme tolik nebezpeční nebyli. Vzhledem k posledním minutám zápasu, kdy jsme hráli v deseti, si bodu získaného v Liberci musíme vážit.

O přestávce jste navzdory skvělému vstupu prohrávali 2:3. Zvyšoval trenér Frťala v kabině hlas?

Myslím, že to nebylo o nějakém zvyšování hlasu. Věděli jsme, že všechno je ještě otevřené a je dost času s výsledkem něco udělat. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme co nejdřív srovnat a otočit zápas ve svůj prospěch. To první se nám z penalty podařilo.

Dal jste parádní gól ze střední vzdálenosti. Zaskočil jste brankáře?

Možná jsem zaskočil i sám sebe. Byl to každopádně pěkný gól a jsem za něj velice rád.

Svoji trefu jste však neslavil…

Nějaké roky jsem tady v Liberci strávil, zdejší prostředí mám rád a lidi se tady ke mně vždycky chovali moc hezky, takže mi nepřišlo správné gól slavit.