Liberecký stoper Chaluš čeká na ligovou šanci. Dočká se v pondělí?

Fotbal

Další 1 fotografie v galerii Obránce Matěj Chaluš (uprostřed) se raduje z gólu, který vstřelil ve středečním pohárovém utkání s Prostějovem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 7:51

Ve fotbalové reprezentaci do 21 let je stoper Matěj Chaluš kapitánem, v Liberci však zatím jen sedává na lavičce. Teď by se to mohlo změnit. Severočeský tým v pondělní dohrávce 11. ligového kola hostí České Budějovice a musí se obejít bez tří vykartovaných hráčů: záložníků Breiteho a Oscara a stopera Kačaraby.

