Proti svým. Liberecký Pešek se těší na utkání s Budějovicemi

Jakub Pešek (26 let) Rychlonohý záložník začínal s fotbalem v FC Hlinsko, po deseti letech se přesunul do AFK Chrudim, kde si ho vyhlédli skauti pražské Sparty. Jako lídra juniorky si jej vytáhl do A-týmu tehdejší trenér Lavička, pod nímž si chrudimský rodák na Slovácku odbyl ligovou premiéru. Do kádru prvního týmu se však Pešek neprosadil, a tak v zimě 2015 zamířil na hostování na jih Čech. Dynamu České Budějovice se osvědčil a hostování se v létě 2017 změnilo v přestup. Jakub Pešek se stal klíčovým hráčem Dynama. I když se mu s týmem nepovedlo postoupit, v létě 2018 jej koupil Liberec, kde je stabilním členem prvního týmu.