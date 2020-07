Liberecký stoper Chaluš: Takhle jsem se ještě na přípravu nikdy netěšil

Dvaadvacetiletý Chaluš nastoupil za Liberec naposledy 8. března, kdy doma U Nisy odehrál v duelu 24. kola ve středu defenzivy po boku Karafiáta celých devadesát minut a přispěl k jednoznačnému vítězství nad Opavou v poměru 4:0.



Jenže pak se první liga kvůli pandemii koronaviru na dva a půl měsíce zastavila, ale stejně tak i fotbalová zátěž pro Chaluše. Kvůli nepříjemnému zranění třísla už totiž v uplynulé sezoně nezasáhl ani do jednoho zápasu a byl i bez tréninku.

„Bylo to vážné zranění, taková facka na začátku jara... Byl jsem skoro půl roku mimo, teď jsem měsíc a něco po operaci a trénuji asi na osmdesát procent. Čekám ale, že příští týden už bych mohl trénovat na sto procent,“ hlásil Matěj Chaluš na začátku tohoto týdne po úvodním libereckém tréninku letní přípravy.

Byla to pro něj opravdu dlouhá doba bez fotbalu. „Takhle jsem se ještě na přípravu nikdy netěšil, protože jsem byl doopravdy hodně dlouho mimo. Teď jsem moc rád, že už můžu alespoň nějak trénovat. Uvidí se, jak noha bude snášet ten tvrdý trénink, ale doufám, že do zápasů nastoupím co nejdříve,“ přeje si urostlý muž středu obrany.

Liberecký Slovan přišel po úspěšném minulém ročníku o spoustu opor v čele s kvartetem, které se přemístilo do Slavie. Na druhou stranu už několik kvalitních fotbalistů pod Ještěd dorazilo. „Přišli jsme o dost hráčů, ale věřím, že náš tým bude i tak kvalitní a že ještě i posílíme. Myslím, že můžeme zase atakovat ty nejvyšší příčky a doufám, že se nám to podaří,“ tvrdí 190 cm vysoký Chaluš, jenž má v první lize na kontě už 86 startů, kromě Liberce hrál za Příbram a Mladou Boleslav.



Slovan má v Chalušovi velký potenciál do budoucna, ale musí mu držet zdraví. V českých mládežnických reprezentacích odehrál od kategorie U16 dohromady už 68 zápasů a vloni na podzim byl dokonce kapitánem českého týmu do 21 let. „Lvíčata“ měla nadějně rozjetou kvalifikaci o postup na Euro 2021, ale koronavirus ji v jarní části zastavil.