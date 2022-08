Liberecký trenér Kozel: Zejména v prvním poločase to od nás bylo velmi slabé

Zatímco při triumfech na Spartě a s Teplicemi předváděl Liberec sebevědomý výkon s pevnou obranou, dobrým pohybem, nápaditými akcemi a efektivní koncovkou, včera mu nic z toho nefungovalo. Jeho výkon byl hlavně v prvním poločase bohorovný a plný nepřesností.

„Prohráli jsme zbytečně, hlavním důvodem byl náš výkon. Zejména v prvním poločase to od nás bylo velmi slabé,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel. „Po Spartě jsme apelovali na hráče, aby nelétali v oblacích, ale teď už jsme to evidentně neuhlídali. Přijeli si sem zahrát fotbal a mysleli, že to bude stačit, a ono to samozřejmě nestačilo.“

Soupeř z Pardubic toho dokázal dokonale využít a vstřelil mátožnému Slovanu dva góly do šatny. Nejprve ve 43. minutě napálil odražený balon do sítě Hlavatý a v nastavení pak Vlček využil špatné liberecké rozehrávky, obral o balon nedůrazného Rondiče, prodral se do zakončení a prostřelil Vliegena v brance.

Druhý gól Pardubic se nakonec ukázal jako vítězný. Hned zkraje druhého poločasu sice střídající liberecký mladík Kozák snížil, jenže další tutovku tváří v tvář brankáři Markovičovi zazdil a dalších velkých šancí už měl Liberec pomálu. V závěru byl nakonec ještě rád, že další střela Hlavatého skončila na břevně.

„Domácí šli zaslouženě do vedení a místo, abychom to dohráli takticky do poločasu, uděláme naivní individuální chybu a dostaneme druhý gól, navíc od stopera. Absolutně nedokážu pochopit, kam šel Rondič pro ten balon,“ rozčiloval se Kozel. „Do druhého poločasu jsme vystřídali dva hráče, což naší hře prospělo. Už tam byla ochota pracovat a hrát v pohybu. Dali jsme gól a šli za vyrovnáním, další situace už jsme však nevyužili.“

Dosud stoprocentní Slovan tak ztratil první body a klesl na čtvrté místo ligy. V dalším kole se představí opět doma, k Nise dorazí České Budějovice.