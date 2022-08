Liberečtí fotbalisté se doma chtějí vrátit na vítěznou vlnu

„České Budějovice mají zkušené mužstvo, které se v zadních řadách opírá o kapitána Králika, uprostřed je zkušený Hora a v útoku Michal Škoda. Ale i na ostatní fotbalisty si musíme dát pozor,“ upozornil liberecký asistent Ivan Kopecký. „Nám se v posledním utkání nepodařilo proti Pardubicím bodovat, nebyli jsme spokojeni hlavně s hrou, a potažmo ani s výsledkem z prvního poločasu. Proto chceme v domácím utkání na stadionu U Nisy proti Českým Budějovicím podat takový výkon, abychom zase bodovali naplno.“

Budějovice mají na kontě čtyři body a pod Ještěd s nimi přijede nový trenér Jozef Weber, který coby hráč dlouho působil v sousedním Jablonci. „Měli jsme trošku složitější los, ale nějaké body jsme vydolovali, třeba remízu minule se silným Slováckem bereme, a chceme to potvrdit v Liberci,“ řekl Weber, který jako hráč ani jako trenér U Nisy nikdy nevyhrál.

„Nejblíže k vítězství jsem tady měl jako trenér Mladé Boleslavi před dvěma lety, kdy jsme ještě v 94. minutě vedli 2:1, ale pak si dal Tatajev vlastní gól. Osobně bych to už chtěl prolomit, ale jde hlavně o náš tým,“ dodal kouč Jihočechů.

Liberečtí hráči Talověrov a van Buren nastoupí téměř proti „svým“, v Budějovicích totiž dříve hostovali.

Jablonec potřebuje body

Fotbalisté Jablonce v minulém kole zaujali srdnatým výkonem proti Slavii, s jediným získaným bodem ze tří zápasů jsou však v tabulce aktuálně třetí od konce. Ve čtvrtém kole se představí na hřišti posledního Zlína, který má také bod.

„Oběma týmům se moc nepovedl výsledkový vstup do soutěže. Určitě to bude souboj týmů, které budou oba chtít vyhrát a napravit špatný start. Pokud se někdo dostane na čtyři body, je to už slušné,“ míní asistent jabloneckého trenéra Jiří Kohout. „Viděli jsme Zlín ve všech zápasech, které hrál. Ve dvou utkáních to bylo ovlivněné tím, že Zlín dohrával v deseti. Tým je to složený z rychlostních a vysokých hráčů. Víme, jakým způsobem hrají v domácích podmínkách. Očekávám zápas, který může rozhodnout jedna branka, jedna standardní situace.“