Liberec měl báječný start do ligového ročníku. Potvrdí ho proti Teplicím?

„Čekám velice vyrovnaný zápas, na míči bychom měli být víc my, ale asi se bude rozhodovat v šestnáctkách. Hrajeme doma a chceme potvrdit výhru na Spartě. Tlak na nás asi bude větší než na Letné, ale věřím, že se s tím vyrovnáme a že máme natolik kvalitní kádr, abychom U Nisy před našimi fanoušky vyhráli,“ řekl obránce Filip Prebsl, který na Letné před týdnem zažil povedenou ligovou premiéru.

Teplice, které se v minulé sezoně zachraňovaly až v baráži, stejně jako Liberec v úvodním kole svým výkonem překvapily. Nad mistrovskou Plzní vedly doma už o dva góly, nakonec braly alespoň bod za remízu 2:2. „Oběma týmům se v prvním kole povedlo zaskočit favority a budou chtít navázat na dobrý vstup do sezony,“ říká liberecký asistent Jakub Harant.

„Poctivě jsme se připravovali nejen na kvalitního soupeře, ale také jsme pracovali na našem nastavení, abychom po povedeném zápase v Praze na Letné proti Spartě neusnuli na vavřínech. Teplice přes letní přípravu posílily o řadu zajímavých hráčů, drží se svého osvědčeného systému a trenér Jarošík tým jistě dobře připravil.“

Do liberecké sestavy se proti Teplicím může vrátit stoper Plechatý, který kvůli dohodě klubů nemohl na Spartě hrát. Stejný případ je i útočník Kozák, jenž je také U Nisy na hostování z letenského klubu. Zdravotní otazník je u záložníka Ghaliho, který v úvodním kole musel odstoupit kvůli bolesti třísel.

Teplice v létě přišly o řadu hráčů základní sestavy, například Tijaniho, Fortelného, Sejka, Žitného, Mazucha a Mareše. Nahradili je většinou nepříliš známí hráči z druhé ligy, součástí týmu je však nově i bývalý liberecký obránce Matěj Hybš.

„Oba týmy vstoupily do ligy dobře a věřím, že na zápas přijde hodně fanoušků, kteří uvidí pořádný fotbal z obou stran. Naposledy jsme v Liberci vyhráli, tehdy nám ty body moc pomohly. Budeme se snažit to zopakovat, ale dobře víme, že to teď bude velmi těžké,“ řekl teplický kouč Jiří Jarošík, který dříve v Liberci hrál i trénoval.

„Přes léto jsem sledoval odchody a příchody v Liberci, bylo to podobné jako u nás, hodně hráčů odešlo a noví přicházeli až postupně. Myslím, že Slovan posílil docela dobře, je tam snad sedm slávistů, takže mají celkem dobrého dodavatele,“ dodal Jarošík.

Z libereckého kádru v minulých dnech vypadli záložníci Dominik Gembický a Kristian Michal, které klub poslal sbírat herní zkušenosti na hostování do druholigových týmů. Zatímco Gembický odešel do Třince, Michal bude nově oblékat dres Varnsdorfu. Ondřej Lehoczki už dříve zamířil znovu na hostování do Vlašimi.