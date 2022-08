Za výchovnou facku, která by měla zabrat. Jenže tím si u Jana Kuchty nikdy nemůžete být úplně jistí.

„Sportovně se Honza za poslední roky ohromně zlepšil. Lidsky se posunul taky, těch svých psychoreakcí má výrazně méně než dřív,“ poví Martin Hašek, trenér, který Kuchtu poznal během společného působení v Bohemians. „Ale když jste reprezentant a lídr Sparty, vypjaté chvíle byste měl ustát. A to on pořád nezvládá tak, jak by měl.“