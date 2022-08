Liberecký kapitán Gebre Selassie: Euforii krotit nemusíme, jsme nohama na zemi

„Přes léto jsme dobře doplnili tým a hrozně nám pomohl start, kdy jsme vyhráli na Spartě, kde nás sice fantasticky podržel brankář, ale za první poločas jsme si vyhrát zasloužili,“ řekl liberecký kapitán Theodor Gebre Selassie po poslední výhře 2:1 na hřišti pohárového účastníka Slovácka, ke které přispěl prvním gólem a fanoušci ho zvolili hráčem utkání. „Pochopitelně nám tohle pomůže. Když sbíráte body, je to vždycky příjemnější.“

ONLINE: Olomouc vs. Liberec podrobná reportáž ve středu od 17:30

Gebre Selassie povede svůj tým už ve středu do další venkovní bitvy, která čeká Slovan Liberec na hřišti aktuálně třinácté Olomouce.

Jak se ohlížíte za posledním utkáním na Slovácku?

Jsem rád, že jsme to tentokrát zvládli dotáhnout do konce, i když jsme si to ve druhém poločase při hře proti deseti zbytečně zkomplikovali, ale na to se za pár dní nikdo ptát nebude.

Celý druhý poločas jste po vyloučení Daníčka hráli přesilovku, soupeř však i v oslabení dokázal z penalty skórovat. Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že do té penalty jsme to měli pod kontrolou a bylo jasné, že Slovácko bude hrát vabank. Pokutový kop je vrátil do hry a my nemáme tak zkušený tým, aby to s námi trochu nezacloumalo. Nicméně jsme se poučili ze zápasu proti Budějovicím, kde jsme vedli také jen o gól a v posledních minutách jsme o dva body přišli. Jsem rád, že jsme nezopakovali stejnou chybu a nejsme za hlupáky. Nebo za úplné hlupáky.

Nepřišla vám penalta Slovácka dost přísná?

Ano, přišla mi přísná. Řekl bych, že to byl souboj tělo na tělo, ale jestli tam byl nějaký kontakt i dole, jsem neviděl.

V závěru prvního poločasu jste vstřelil první gól utkání, kdy jste měl okolo sebe dost prostoru...

Vyplynulo ze situace, kdy jsem si sbíhal na přední tyč, balon mě přeletěl, potom jsme to fantasticky vrátili do malého vápna a já jsem se jen otočil a vyšlo to ideálně.

Sázeli jste na to, že Slovácko bude po pohárových zápasech unavené a budete mít větší šanci uspět?

Pochopitelně jsme nemohli vědět, jakou sestavu domácí nasadí. Nakonec to celkem prostřídali, vzhledem k tomu, že mají dost zápasů. Ale je pochopitelné, že musí obměňovat sestavu, a jsem rád, že jsme tu šanci využili.

Jednu chvíli jste vedli tabulku, teď jste druzí. Bavíte se o tom v kabině, nebo se spíš snažíte euforii krotit?

Uvidíme. Ale nemyslím si, že je třeba krotit euforii, protože hned po prvních dvou kolech jsme dostali slušnou facku na hřišti Pardubic, takže si myslím, že jsme všichni nohama na zemi.