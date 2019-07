Dobré vítězství, Liberec mi sedí, liboval si plzeňský trenér Vrba

„Tohle vítězství je pro nás dobré, ale v úterý nás čeká zatím nejtěžší soupeř na začátku sezony,“ varuje kouč Vrba.

Výhra v Liberci se nerodila lehce, do šancí jste se i přes územní převahu dostávali jen obtížně.

Liberec odehrál velice dobré utkání, byl silný v osobních soubojích, napadal vysoko a v některých fázích nám to dělalo problém. Každý to tam bude mít těžké, takže pro nás je to skvělý výsledek.

Co chybělo k tomu, abyste šli do vedení už v prvním poločase?

V takových duelech většinou šance přicházejí třeba až od pětašedesáté minuty, kdy už docházejí síly a mužstva nejsou tak organizovaná. Na začátek zápasu byl Liberec velmi dobře připraven a my jsme se těžko prosazovali. Pak rozhoduje, kdo má v závěru lepší finální fázi.

Přišli jste o Radima Řezníka, jenž musel po deseti minutách střídat. Jak to s ním vypadá?

Bylo to po dvou soubojích, ve kterých nebyl zpevněný a pravděpodobně dostal klasického „koňara“. Nemyslím si, že jde o nějaké vážné zranění, ale bolí to.

Vyladili jste formu ideálně na boje o Ligu mistrů?

Vstup se nám vydařil, ale nějak víc to hodnoťme až po pěti nebo šesti kolech, kdy budeme doopravdy vědět, jak na tom jsme. Liga se teprve rozjíždí. Před tím úterním zápasem je pro nás ale vítězství dobré, protože nás čeká zatím nejtěžší soupeř na začátku sezony a víme, že pokud postoupíme, tak to bude obrovský úspěch pro plzeňský fotbal.

Herní projev mužstva zatím vypadá nadějně, souhlasíte?

V některých pasážích spokojený jsem, jindy to ale trošku vrže. V závěrech utkání míváme brejkové situace, kdy chodíme ve třech proti dvěma, jenže nedokážeme rozhodnout a přidat pojistku. Proti Olomouci jsme měli takové šance asi čtyři, v Liberci tři.

Právě proti Slovanu se Plzni nezvykle daří, neprohrála s ním už popatnácté v řadě. Je to náhoda?

Liberecké prostředí mi asi sedí. Daří se mi tam vlastně už od doby, kdy jsem v Liberci vyhrál zápas předkola Poháru UEFA ještě s Žilinou. Už jsem několikrát říkal, že mě pan majitel Karl mohl oslovit a mohl jsem začít vyhrávat s Libercem. Ale můžete být v klidu, zatím nikam nejdu! (úsměv)

V základní sestavě se objevil Lukáš Kalvach, přestože má z minulého zápasu zlomený nos. Bylo jasné, že bude hrát, nebo byla i varianta s Romanem Procházkou?

Už den po utkání s Olomoucí jsme věděli, že Lukáš nastoupí. Cítil se dobře, trénoval, neměl žádné úlevy. Jen má kvůli bezpečnosti obličejový kryt. A Roman Procházka? Měl problémy se svalem a měsíc nehrál, takže zatím bude získávat zápasovou zátěž za náš B-tým.

Poprvé nastoupil za Plzeň do ostrého utkání na levé straně obrany zkušený Adam Hloušek. Proč jste se rozhodl pro něj?

Ten důvod je jednoduchý. Limberský má červenou kartu z posledního pohárového zápasu minulé sezony a v úterý proti Pireu nemůže nastoupit. Takže jsme chtěli, aby Hloušek něco odehrál a měl herní praxi.