Nečekaný hrdina Plzně. Pernica má gól i asistenci, zahraje si proti Pireu?

Západočeši tak po domácí výhře nad Olomoucí zvládli i druhý duel nového ročníku české nejvyšší soutěže a před úterním veledůležitým pohárovým střetnutím s Olympiakosem Pireus se trochu uklidnili.

Neporazitelnost ve vzájemných duelech se Slovanem natáhli už na číslovku patnáct.

„První poločas jsme měli územní převahu, ale hrálo se jen od vápna k vápnu. Pak jsme dali dva góly a byli jsme šťastnější,“ vykládal do kamer České televize produktivní Pernica.

Starosti dělá trenéru Pavlu Vrbovi složení obranné řady. Kvůli potížím s palcem na noze nenastoupil kapitán Roman Hubník, na lavičce odpočíval jeho obvyklý parťák Lukáš Hejda. Po deseti minutách navíc musel vinou bolavého boku ze hry Radim Řezník.

Pohroma? Vůbec ne.

Defenzivní linie pracovala velice slušně. Snad až na dvě zaváhání. Střídající Milan Havel se po půlhodině hry zapomněl za svými kolegy a pustil do šance Jana Pázlera. Plzeňský pravý bek se však vykoupil parádním centrem na hlavu Pernici, po kterém padla úvodní branka.

„Po rohu se tam míč párkrát odrazil, já zůstal vepředu a Havlis mě krásně trefil,“ komentoval svůj zásah.

Poté Jakub Brabec neuhlídal hlavičkujícího Petara Musu, což vedlo k jediné trefě libereckých fotbalistů. „Inkasované branky je škoda, ze standardky by se to stávat nemělo. Bylo to náš prostor,“ bral vinu i na sebe Pernica, jenž si svým výkonem řekl o základní sestavu v nadcházejícím pohárovém duelu.

A šanci má velkou, svoje kvality prokázal už v únoru, kdy v prvním vyřazovacím kole Evropské ligy vsítil dva góly Dinamu Záhřeb.

„Mezi stopery máme přetlak. Jsme tam čtyři kvalitní a nebudu spekulovat, je to čistě na trenérovi,“ prohlásil.