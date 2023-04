Přišel a Sparta začala vítězit. Být pod tlakem je privilegium, říká asistent Friis

Motivátor a glosátor v brýlích, který od loňského prosince žije v Praze. Bude mu sedmačtyřicet, jako hráč to k velké kariéře nedotáhl, ale – jak sám říká – do fotbalu je blázen.

Co od derby očekáváte?

Těžký zápas. Vím, že to vždycky nebývá krásná podívaná. Budeme se snažit hrát tak, jak umíme. Zároveň máme představu o tom, jak bude chtít hrát Slavia. Už několikrát jsem viděl podzimní derby a tuším, že s některými věcmi se budeme muset poprat znovu.

A lépe, protože v Edenu prohrávala Sparta 0:4 už v poločase. Drsná lekce?

Takových zápasů jsem viděl plno. Spousta soubojů na hraně, někdy za ní, což zejména k derby patří. Na to se musíme připravit a zvládnout to. A my to zvládneme!