Budujeme novou Slavii. Trpišovský o souznění s Kloppem i vizích majitele

Trenére, místo v Liverpoolu bude od léta volné.

To by mě ani ve snu nenapadlo.

Proč ne? Při detailní analýze, který trenér by byl nejvhodnější třeba pro Crystal Palace, vypadlo jméno Trpišovský jako jednička z celé Evropy. A to je přece taky Premier League.

I když v Crystal Palace docela jistě o nikom z Česka uvažovat nebudou, je to pro mě i pro celou Slavii velká pocta. Ukazuje se, že pracujeme dobře, když se moje jméno objeví vedle Slota z Feyenoordu nebo Američana Marsche, který vedl Lipsko nebo Leeds.