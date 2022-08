Trpišovský: Laxní bránění nás málem stálo výsledek. Kačaraba? Nevypadá to dobře

Nestalo se.

Slávističtí fotbalisté zápas v Jablonci nakonec uhráli vítězně. Proti soupeři, který byl od prvních minut v oslabení, se však o tři ligové body nečekaně strachovali.

„Hned po červené kartě jsme dali i gól, což byl pro Jablonec dvojí trest,“ citoval slávistického trenéra klubový web. „I ve zbytku poločasu byl náš výkon velmi dobrý, ale další branku jsme z vytvořených šancí nepřidali. Naopak jsme se po přestávce začali zhoršovat, v ofenzivě jsme sice byli pořád nebezpeční, ale v defenzivě byla naše hra katastrofální. Dělali jsme hrubé chyby, byli jsme laxní, což nás málem stálo výsledek.“

O čem ještě trenér Trpišovský v Jablonci mluvil?

O problémech při hře proti deseti: „Každý z těchto zápasů má společného jmenovatele, kterým je zbytečná chyba, ztráta, zbytečný gól. S Jabloncem to byl faul, ze kterého po přímém kopu padla branka, a potom pasáž - pro mě nepochopitelná -, kdy nám oslabený soupeř tři minuty nepůjčí balon a my jsme všude pozdě. Nedostoupili jsme hráče, který střílel. Takové zápasy musíte co nejdřív rozhodnout.“

O zraněních: „Kačaraba má bouli na koleni, čeká ho vyšetření, ale příliš optimisticky to s ním nevypadá. Také Schranz a Ševčík střídali kvůli zdravotním problémům, všechno si ale sečteme až v týdnu. Uvidíme také, jestli se do čtvrtka dají dohromady Oscar se Sorem.“

O komplikacích na stoperském postu při případné absenci Kačaraby: „Bylo by to velmi nepříjemné, už teď musíme do středu obrany občas stahovat Tomáše Holeše, kterého ale víc potřebujeme v záloze. Kačaraba dokáže řídit obranu, proto v Jablonci nastoupil. Ousoua jsme nenasadili, aby se nezranil, protože v této fázi sezony si o něj nemůžeme dovolit přijít. Santos má totiž velké dispozice, ale zdaleka zatím není připravený tak, jak potřebujeme. Takže pokud by měl být Kačaraba dlouhodobě mimo, museli bychom situaci nějak vyřešit.“

O Matěji Juráskovi a Šmigovi, dvou mladících v sestavě: „Naznačili, v čem jsou silní. Oba jsou šikovní s balonem a i když to tentokrát neukázali, umějí být i produktivní. Potřebují ještě zvýšit intenzitu hry a vyvarovat se ztrát. V osmnácti letech jsou pro ně ale takové zápasy obrovská zkušenost. Patří k nejzajímavějším hráčům, které máme.“