Den po vyřazení posila. Plzeň získala Sýkoru, hrál ve Spartě či Slavii

Sýkora přichází den poté, co Plzeň vypadla z pohárové Evropy, když totálně zkazila odvetu 4. předkola Konferenční ligy na stadionu CSKA Sofie (0:3 po prodloužení).

„Zklamání z vyřazení je pro nás všechny obrovské, nicméně je nutné rychle mobilizovat síly a soustředit se na domácí soutěž. Jsem rád, že se nám podařilo najít náhradu za Adriela Ba Louu,“ prohlásil plzeňský majitel a generální manažer Adolf Šádek.

„Jde o rychlonohého hráče, který je zároveň velmi univerzální a měl by nám pomoci. Navíc jde o hráče, který působil v našem klubu v mládeži a nyní se k nám vrací.“

Sýkora už je k dispozici na nedělní ligový souboj s Hradcem Králové. Bude nosit dres s číslem sedm.

Sýkora je plzeňským odchovancem, působil tam od přípravky. V dorostu přestoupil do Sparty, ale jeho kariéru přibrzdilo zranění kolene.

Po vyléčení mu Sparta umožnila hostování v Brně a poté v Liberci, kam později přestoupil.

V Liberci prožil skvělé roky, v zimě 2017 už měl nakročeno zpátky do Plzně, ale na poslední chvíli ho přeplatila Slavia, která po vstupu čínských majitelů stavěla nový tým.

V nabité konkurenci bojoval dva roky, poté hostoval v Liberci a v Jablonci. Loni v srpnu ho Slavia prodala do polského Lechu Poznaň. Tam se v letošním ročníku neprobojoval do základní sestavy, i proto uvítal návrat do Plzně.

V české lize odehrál 137 zápasů, vstřelil 19 gólů. V evropských pohárech nastoupil k 33 duelů a dal pět branek.

V letech 2016 až 2018 patřil do reprezentace, za níž odehrál deset utkání a dal gól v přípravě proti Islandu.