Gól byl cenný pro mě i pro tým, pochvaloval si jablonecký Sýkora

Fotbalisté FK Jablonec totiž díky ní udolali na svém stadionu Střelnice v těžkém utkání 29. kola zachraňující se Karvinou 1:0 a v tabulce se vrátili na třetí příčku.

„Vzhledem k ostatním výsledkům i k tomu, že jsme se chtěli udržet v první šestce a posunout se na třetí místo, byl ten gól cenný, dodal nám klid. A důležitý byl i pro mě, protože jsem dlouho gól nedal, ale hlavně pro tým, což je pro mě osobně ještě důležitější,“ řekl 26letý Jan Sýkora.



Jablonečtí skoro hodinu marně dobývali pevnou karvinskou obranu, až se prosadil Sýkora přesnou křížnou střelou po zemi ke vzdálenější tyči. Pro šikovného záložníka, jenž v Jablonci hostuje z pražské Slavie, to byl v této sezoně už osmý zásah a za desetigólovým Doležalem je druhým nejlepším střelcem týmu. Navíc má na kontě i šest asistencí a v „kanadském bodování“ patří do elitní pětky ligy.

„Měli jsme proti Karviné velký tlak a hodně centrů i standardek, ale někdy nám chybělo víc štěstí, nebo nějaký odraz. Věděli jsme ale, že když budeme hrát takto dál, že to prostě přijít musí. Chtěli jsme hrát hlavně vzadu na nulu, což se povedlo a dali jsme i ten gól. Prostě jsme to uválčili,“ pochvaloval si Sýkora. „Věděli jsme, že se nám herně ani bodově předchozí zápasy zrovna nepovedly. Sice jsme vyhráli v Teplicích, ale ani tam to od nás nebyl top výkon. Znát to je, ale my jsme si před Karvinou řekli, že hrajeme doma a kdy jindy to můžeme urvat.“

Ze sestavy Jablonce před zápasem vypadl nečekaně na poslední chvíli kvůli zdravotním potížím kapitán Hübschman. „Na podzim byly také zápasy, kdy nemohl hrát a myslím, že Tomáš Pilík který nastoupil místo něj, hrál výborně. Cítili jsme ale Tomovu podporu, i když nebyl na hřišti. V kabině slovo měl a snažil se nám říct co a jak. Vyhráli jsme i pro něj,“ popsal Jan Sýkora.